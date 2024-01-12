Женщина изменяла мужу со свекром: как он их разоблачил и что услышал в оправдание

Шокированный мужчина рассказал, как жена изменяла ему с его отцом.

В анонимном сообщении на Reddit он написал, что узнал, что его 37-летняя возлюбленная занимается сексом с его 61-летним отцом в течение последних нескольких недель.

"У нас двое маленьких детей. Мои мама и папа разведены, а моя жена, дети и я всегда тусуемся с отцом", — начал он в сообщении, изображая сцену из реальной жизни.

Помогая с приложением на телефоне своего отца, он наткнулся на подозрительное сообщение от собственной жены. Хотя ее контакт был сохранен под другим именем, он немного порылся и обнаружил, что это действительно ее номер.

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"Потом я начал читать тексты. У меня было всего около 15-20 секунд, прежде чем он вернулся за своим телефоном, но я уже видел, как он посылал фотографии без рубашки и как они писали о том, насколько горячи их тела", — говорится в сообщении.

В текстах также были сообщения, в которых жена называла себя "подружкой свекра" и выражала желание уехать от мужа.

В панике он покинул дом отца, не сказав ему о том, что видел, и позвонил матери, чтобы облегчить часть боли, которую он испытывал.

"Моя мама пришла в дом моего отца, и мы рассказали им об этом".

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Тогда жена объяснила, как начались странные отношения.

"Все началось дружески, а потом стало более интимно настолько, что они весь день переписывались, а мой отец посылал бесчисленное количество чертовых фотографий, а она посылала сексуальные селфи, в частности в бюстгальтерах и даже топлесс".

Отец попросил еще более откровенные фотографии частей ее тела и выразил желание быть рядом.

"Он комментировал оральный секс и даже сказал, что им, по сути, следует быть вместе или пожениться. Она отметила, что я поправился, а у моего отца подтянутое тело. Она говорит, что делала это просто для того, чтобы осчастливить моего отца, потому что он одинок и добр к ней", — поделился он.

Мужчина добавил, что его жена вскоре планировала романтическое путешествие с отцом.

По его словам, любимая также утверждала, что ее муж был "груб с ней", и частично поэтому она обратилась к его отцу.

"У нас двое маленьких мальчиков, и я не хочу, чтобы у них были разведенные родители. Просто ищу мнения других, пока обдумываю свой следующий шаг".

Пользователи Reddit признались, что почувствовали отвращение ко всему этому.

Нет другого выхода, кроме развода. Меня бы рвало всякий раз, когда я смотрел на каждого из них

Твоя жена – крыса, как и твой отец

Вашему браку пришел конец. Нет ничего, что можно было бы сделать, чтобы спасти его. Вы никогда больше не будете доверять своей жене, да и не должны — одно лишь ее оправдание (она сделала это, чтобы подбодрить вашего отца? Что это за причина?) — ложь.

Два мальчика с разведенными родителями будут гораздо счастливее двух мальчиков, живущих с двумя родителями, которые не любят друг друга. Относительно твоего отца…. Лучшее предложение – немного разорвать все связи и начать посещать терапевта

Напомним, недавно женщина похвасталась, как измена мужа спасла их брак. Теперь пара "ближе, чем когда-либо".

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