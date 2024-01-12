Женщина изменяла мужу со свекром: как он их разоблачил и что услышал в оправдание

Они крутили роман несколько недель.
Шокированный мужчина рассказал, как жена изменяла ему с его отцом.
В анонимном сообщении на Reddit он написал, что узнал, что его 37-летняя возлюбленная занимается сексом с его 61-летним отцом в течение последних нескольких недель.
"У нас двое маленьких детей. Мои мама и папа разведены, а моя жена, дети и я всегда тусуемся с отцом", — начал он в сообщении, изображая сцену из реальной жизни.
Помогая с приложением на телефоне своего отца, он наткнулся на подозрительное сообщение от собственной жены. Хотя ее контакт был сохранен под другим именем, он немного порылся и обнаружил, что это действительно ее номер.
"Потом я начал читать тексты. У меня было всего около 15-20 секунд, прежде чем он вернулся за своим телефоном, но я уже видел, как он посылал фотографии без рубашки и как они писали о том, насколько горячи их тела", — говорится в сообщении.
В текстах также были сообщения, в которых жена называла себя "подружкой свекра" и выражала желание уехать от мужа.
В панике он покинул дом отца, не сказав ему о том, что видел, и позвонил матери, чтобы облегчить часть боли, которую он испытывал.
"Моя мама пришла в дом моего отца, и мы рассказали им об этом".
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Тогда жена объяснила, как начались странные отношения.
"Все началось дружески, а потом стало более интимно настолько, что они весь день переписывались, а мой отец посылал бесчисленное количество чертовых фотографий, а она посылала сексуальные селфи, в частности в бюстгальтерах и даже топлесс".
Отец попросил еще более откровенные фотографии частей ее тела и выразил желание быть рядом.
"Он комментировал оральный секс и даже сказал, что им, по сути, следует быть вместе или пожениться. Она отметила, что я поправился, а у моего отца подтянутое тело. Она говорит, что делала это просто для того, чтобы осчастливить моего отца, потому что он одинок и добр к ней", — поделился он.
Мужчина добавил, что его жена вскоре планировала романтическое путешествие с отцом.
По его словам, любимая также утверждала, что ее муж был "груб с ней", и частично поэтому она обратилась к его отцу.
"У нас двое маленьких мальчиков, и я не хочу, чтобы у них были разведенные родители. Просто ищу мнения других, пока обдумываю свой следующий шаг".
Пользователи Reddit признались, что почувствовали отвращение ко всему этому.
- Нет другого выхода, кроме развода. Меня бы рвало всякий раз, когда я смотрел на каждого из них
- Твоя жена – крыса, как и твой отец
- Вашему браку пришел конец. Нет ничего, что можно было бы сделать, чтобы спасти его. Вы никогда больше не будете доверять своей жене, да и не должны — одно лишь ее оправдание (она сделала это, чтобы подбодрить вашего отца? Что это за причина?) — ложь.
- Два мальчика с разведенными родителями будут гораздо счастливее двух мальчиков, живущих с двумя родителями, которые не любят друг друга. Относительно твоего отца…. Лучшее предложение – немного разорвать все связи и начать посещать терапевта
Напомним, недавно женщина похвасталась, как измена мужа спасла их брак. Теперь пара "ближе, чем когда-либо".
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