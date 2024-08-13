Женщина-киборг вставила внутрь тела прах своего покойного мужа — фото, видео

Женщина-киборг, установившая мировой рекорд за уникальные технологические импланты, раскрыла необычное местонахождение праха своего мужа.

Анастасия Синн, работающая каскадершей и фокусницей, попала в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество технологических имплантов в теле (женщина) в феврале в 2023 году в Милане.

У нее есть 52 металлических чипа, некоторые из которых магнитные, вставленные в ее тело, позволяющие ей выполнять различные задачи, в частности открывать видео на своем телефоне, делать звонки и открывать дверь.

Однако в новом видео на YouTube Анастасия пояснила, что некоторые из них имеют более сентиментальное предназначение. В частности два служат напоминанием о ее покойном муже, Джоне Эдварде Сзелесе или Странном Джонатане.

Анастасия сказала: "Те, которые больше всего значат для меня — это те, что о памяти моего мужа, поэтому у меня есть чип здесь, в моем сердце, который, когда я сканирую с телефона... На самом деле, он не в моем сердце, он на моем сердце". Она продолжила класть свой телефон на грудь рядом с имплантом, и автоматический голос ответил: "Сегодня я вышла замуж за своего лучшего друга". Телефон автоматически воспроизвел милое видео со свадьбы пары, где ее муж идет по проходу с "большой кока-колой и очками".

Анастасия продолжила: "И у меня тоже есть один имплантат с его прахом. Здесь (на ее руке) есть медальон в форме сердца, а там его прах и магнит. Это татуировка о нем и когда вы сканируете прах, то услышите историю в память о нем… Звук меня огорчает. Это действительно великолепный мемориал. Теперь он будет со мной навсегда".

Импант с прахом мужа Анастасии / Фото: guinnessworldrecords.com

Анастасия рассказала, что сама сделала имплантат, купив медальон и добавив магниты и прах мужа.

Она также поделилась, что имеет удобный имплантат в колене, позволяющий ей открывать входную дверь, когда руки заняты продуктами.

Другой имплантат позвонит 911, как только его отсканируют с помощью телефона. Но возможности, похоже, безграничны, поскольку, по ее словам, другие вспыхивают, когда они затрагивают двери отеля, а еще один работает как "температурный чип".

Анастасия Синн / Фото: guinnessworldrecords.com

Анастасия сказала, что раньше у нее в ноге был компьютер, и на ней осталась вмятина от ношения его в течение трех лет после удаления, но затем она решила вставить еще один.

Однако она не планирует останавливаться на этом, поскольку теперь женщина хочет сделать "киборг-протезы". Это будет содержать удаление ее коренных зубов и добавление "зуба USB", "мерцающей кнопки", вампирских "клыков", а также превращение в "человеческое радио".

Напомним, 55-летняя женщина продала лошадей и потратила деньги на новые лицо и тело. Она полностью изменила свою жизнь и похвасталась фото "до" и "после".

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