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Женщина колола ботокс 20 лет: она показала, что будет с лицом после прекращения инъекций (видео)

Женщина колола ботокс 20 лет: она показала, что будет с лицом после прекращения инъекций (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
402
Время на прочтение
1 мин
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Женщина колола ботокс 20 лет: она показала, что будет с лицом после прекращения инъекций (видео)

Фото: instagram.com/nursebblay

Она сделала полугодовой перерыв.

55-летняя медсестра из Калифорнии рассказала, что произошло после того, как она прекратила колоть инъекции ботокса в лицо, которые делала последние 20 лет.

В видео, которое Бренда Блэй разместила в своем TikTok, она продемонстрировала пользователям, как выглядит ее лоб.

"Я прекратила использовать его в октябре, так что он почти исчез, но вы заметили, что у меня неподвижные мышцы – потому что я не делала его так долго. Итак, теперь я преимущественно восстанавливаю свои мышцы", – пояснила она.

@nursebblay What hapoend if you use Botox для 20 лет? #wrinkles #botox #midlifewomen #fiftyplus #aging #50 #follow #fypage ♬ оригинал звука

Медсестра добавила, что чувствует, что подвижность и морщины начинают возвращаться, но не на все 100%. Бренда отметила, что мышцы быстро восстановятся, например, как после снятия гипса.

Также женщина объяснила пользователям, что иногда делает перерывы между уколами красоты, чтобы избежать атрофирования мышц, поддерживая их активность.

Напомним, женщина озадачила украшениями, которые делает из спермы. В год она зарабатывает более 11 млн гривен.

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Дата публикации
Просмотры
402
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