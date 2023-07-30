Женщина, которая 20 лет колола ботокс, продала свой дом ради "нового лица": как она выглядит

Блогер говорит, что не жалеет из-за своего поступка.
50-летняя блогер из США продала свой дом ради операции по подтяжке лица. Женщина довольна результатом, но теперь вынуждена проживать в фургоне.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
50-летняя Келли Бисли решила, что хочет пройти косметическую процедуру, заметив, что ее лицо "быстро увядает".
Блогерша гордится своей внешностью и колола ботокс еще тогда, когда ей даже не исполнилось 30 лет, а также филеры за последние 15 лет.
После исследований Келли решила сделать расширенную подтяжку лица, шеи, губ и переливания жира из бедер в Тихуане, Мексика, 14 февраля 2023, что обошлось ей в 14 000 долларов.
Она продала свой дом для покрытия расходов по процедуре и теперь постоянно путешествует в фургоне.
Келли рассказала, что операция была "легкой", и уже через две недели она полностью возобновилась. Женщина утверждает, что сейчас выглядит лучше, чем в свои 30 лет.
Сейчас женщина живет на озере Тахо, штат Калифорния, США, она признается, что для нее крайне важно выглядеть хорошо.
"Приблизительно в 48 лет мое лицо начало быстро опускаться. Изменения были впечатляющими. Никакие филеры ничего не могли изменить. Я продала свой дом, чтобы заплатить за свое новое лицо", — рассказывает американка.
В США такая операция стоит от 50 000 долларов, а потому она уехала в Мексику. Результат блогера очень удовлетворил.
Напомним, женщина ошарашила, как после маммопластики годами страдала загадочной болезнью, из-за которой даже временно ослепла.
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