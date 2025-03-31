Женщина, которая была мертвой 24 минуты, рассказала о невероятных ощущениях и что она увидела, когда "оставила тело"

Женщина пережила клиническую смерть и рассказала, что видела / © pixabay.com

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50-летняя женщина, которая «умерла» на 24 минуты во время пробежки, рассказала, что она чувствовала и видела «по ту сторону». Тесса Ромеро, написавшая книгу о своем опыте, говорит, что это испытание заставило ее больше не бояться смерти.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Социолог, живущая на юге Испании, отвозила своих дочерей в школу, когда у нее возникло подозрение на внезапную остановку сердца.

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Вспоминая свои моменты на «той стороне», Тесса Ромеро, которая в то время боролась с редкой болезнью, говорит: «Первое, что я почувствовала — это безграничное спокойствие. Впервые за долгое время не было больше ни физической, ни эмоциональной боли — страдания закончились. Я почувствовала глубокое облегчение, будто с меня сняли огромный груз. Я помню, как парила над потолком, глядя вниз. Я видела, как приходят и уходят пациенты маленькой клиники, в которой я находилась, и я видела своих маленьких дочерей в зале ожидания. Я увидела тело, лежавшее там. Это сбило меня с толку, потому что я не осознавала, что умерла. Я знала, что чувствую себя живой, не спящей и в сознании. Но я не понимала, почему меня никто не видит и не слышит».

Женщина говорит, что она убеждена, что это не было сном: «Это было на самом деле. Все вокруг меня было другим. У меня было очень странное ощущение, будто мир пропустили через антикварный фильтр. Было похоже на то, что время больше не работает так, как раньше. Все казалось медленнее, плотнее, более наполненным смыслом».

Тесса Ромеро несколько месяцев перед тем, как оказаться на грани жизни и смерти, боролась с серьезными заболеваниями.

Этот опыт полностью изменил взгляд Тессы на жизнь и смерть.

«Раньше я испытывала глубокий страх смерти. Я видела ее как что-то темное, неопределенное и болезненное. После того, что я пережила, я поняла, что смерть — это не конец, а переход. Это как переступить через дверь в место, где все имеет смысл, где любовь и мир окружают все вокруг. Я больше не боюсь ее. Напротив, я чувствую глубокий покой, зная, что жизнь продолжается вне того, что мы видим, что мы не одиноки и что нас безгранично любят», — считает она.

Напомним, исследование ученых Университета Джорджа Вашингтона выявило, что даже после остановки сердца мозг человека в состоянии клинической смерти продолжает проявлять активность .