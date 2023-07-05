Женщина, которая хочет быть настоящей секс-куклой, показала неузнаваемую себя до пластики – фото

Модель OnlyFans Алисия Амира, которая потратила 130 000 долларов на пластику, чтобы превратиться в настоящую секс-куклу, показала, как выглядела до пластики.

На странице в Instagram 31-летняя шведка разместила фотоколлаж, где продемонстрировала свою трансформацию. На фото "до" Амира предстала без макияжа, сгорбленная и в менее экстравагантном наряде.

Алисия Амира до и после пластики / Фото: instagram.com/aliciaxamira

Еще одну фотографию женщина разместила в Twitter:

Алисия Амира до пластики / Фото: twitter.com/aliciaamiraxxx

"Я стерла себя той, кем была раньше, чтобы стать пластической девчонкой. Я постоянно борюсь со стигмой, и нужно много мужества, чтобы отстаивать свои убеждения, мечты и образ жизни, когда это считается "противоречивым", — прокомментировала она.

Заметим, модель перенесла несколько операций на груди, лбу, глазах, щеках и губах. Затем Амира вколола филлеры в щеки, нос, подбородок и челюсть. В ней также есть ботокс и нити PDO. Кроме того, она сделала татуировку бровей выше, более густые ресницы и набила тату на пальцах, груди и шее.

Алисия Амира после пластики / Фото: instagram.com/aliciaxamira

Напомним, первый мужчина, которому трансплантировали лицо, показал себя до аварии. Также он рассказал о доноре.

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