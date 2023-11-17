Женщина, которая ломала мебель и не помещалась в кресле самолета, похудела на 146 кг: фото до и после

Женщина, имевшая настолько избыточный вес, что "ломала мебель" и "не могла поместиться в кресле самолета", похудела на 146 килограммов.

Об этом пишет Mirror.

Максимальный вес Джессики Ферро был 228 кг. Она съедала более 6500 калорий в день.

Когда у отца 34-летней женщины случился смертельный сердечный приступ, она вовсю пыталась сделать ему искусственное дыхание из-за своего размера. Именно этот ужасный момент спровоцировал ее трансформацию, изменившую ее жизнь.

Обеспокоенная, что ее постигнет та же участь, она знала, что ей нужно сделать что-то радикальное. Менеджер по маркетингу из Мельбурна, Австралия, страдала высоким кровяным давлением, проблемами с дыханием и постоянной болью в спине и суставах.

Джессика Ферро / Фото: Jam Press

До похудения Джессика могла легко "съесть обед в Макдональдсе, две большие пиццы и снова проголодаться через час". Австралийка также призналась, что "ненавидела" свое тело и боролась с тревогой и депрессией.

"Были инциденты, впервые начавшие мой путь к снижению веса, например, поломка мебели, невозможность найти подходящую одежду, насмешки в самолетах о том, что я не помещаюсь в сиденье. Мужчины говорили мне: "Ты недостаточно худая" или "Извини, но я не встречаюсь с толстыми девушками". Я поклялась, что сделаю все возможное, чтобы стать самой здоровой и лучшей версией себя", — поделилась она.

Сначала Джессика сделала операцию по шунтированию желудка.

Джессика Ферро / Фото: Jam Press

После этого ей сделали еще одну операцию по удалению оставшейся у нее обвисшей кожи, и она начала заниматься фитнесом и здоровой диетой.

Сейчас вес женщины – 80 кг. Джессика участвует в соревнованиях по бодибилдингу, о чем она никогда не думала за миллион лет, что она сделает это.

Джессика Ферро / Фото: Jam Press

Она добавила: "Я горжусь тем, чего добилась, и, честно говоря, мне нравится вдохновлять других на их пути, но я также чувствую сожаление, что так долго ждала, чтобы начать по-настоящему жить. Только сейчас я понимаю, насколько сильно мой вес повлиял на мою энергию, настроение, уверенность и готовность заниматься чем-то или даже гулять с друзьями. Теперь я гораздо больше ценю свою жизнь".

Напомним, мужчина сбросил 36 кг благодаря мясной диете. Свой путь к похудению он начал в прошлом году.

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