Женщина, которая не могла стоять, стала неузнаваемой после похудения на 135 кило: фото до и после

Женщина, потерявшая целых 135 килограммов, сравнила свой путь к снижению веса с "выходом из гроба".

Об этом пишет Daily Star.

В самый сложный период Уитни Уиллер из Спрингфилда, штат Миссури, США, весила 247 кг. Имея 30% жира в организме, простые задачи, такие как стояние и ходьба, были для нее невыносимы.

Однако после похудения она теперь новая женщина. Теперь Уитни рассказала о своем пути к снижению веса.

"Ожирение это то, с чем я боролась всю свою жизнь. Не могу сказать, что было время, когда у меня не было чрезмерного веса или ожирения. Я выросла в доме, где во время еды всегда подавали углеводы и жирную пищу. Я могу перечислить на пальцах одной руки, сколько овощей мне давали в детстве. Мы никогда не ели здоровую пищу", — поделилась Уитни, чья мама и бабушка тоже боролись с ожирением.

Уитни Уиллер / Фото: Cover Images/@biggirl_workingout

Несмотря на свой размер, Уиллер была полна решимости не позволить весу сдерживать ее. "Я всегда была красивой, поэтому подчеркивала черты лица и старалась не акцентировать внимание на своем весе", – сказала она. "Вся моя жизнь была потрачена на то, чтобы поддержать репутацию большой девочки. У меня был парень. Я участвовала во всех школьных спортивных соревнованиях, была капитаном группы поддержки. Я играла в театре. Я была популярной. Начиная со средней школы и заканчивая студенческими годами, я не позволяла своему весу остановить меня".

Но впоследствии Уитни поняла, что ее вес влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем. Она пробовала разные диеты и теряла более 20 кило, но всегда набирала вес обратно с плюсом. "У меня было высокое кровяное давление, и я не могла нормально спать", – признается она. "У меня болели суставы, мне было тяжело дышать. Но я продолжала думать, что все не так уж плохо".

Уитни Уиллер / Фото: Cover Images/@biggirl_workingout

Тревожный звонок для Уитни раздался, когда она подумала об истории своей семьи. Ее бабушка и мама умерли в возрасте 40 лет от застойной сердечной недостаточности, связанной с ожирением. Уитни знала, что дело больше не только во внешности – на кону была ее собственная жизнь.

Она сказала: "Моя бабушка всегда пыталась похудеть. Она присоединилась к организациям по похудению, но вес никогда не оставался в норме. Я поняла, что мне нужно разорвать круг ожирения в нашей семье. Я принимала 11 разных лекарств. Я не могла встать, и мне приходилось выкатываться. Я не могла пойти в продуктовый магазин. Это тело я называла гробом. Я задыхалась морально, физически, духовно и эмоционально. Что-то должно было измениться".

Уитни Уиллер / Фото: Cover Images/@biggirl_workingout

Уитни рассказала, что начала свой путь по снижению веса еще в 2013 году. Она сказала: "Первое, что я сделала, это начала готовить еду и ежедневно тренироваться. Я немного похудела, но мало. Пять лет спустя я набрала весь свой вес. Именно тогда мое кровяное давление подскочило к 260/190, и врачи отправили меня домой, потому что мой вес превышал больничное оборудование. Они не могли мне помочь. В отчаянии я решила сделать операцию по уменьшению желудка в 2021 году. Я похудела на 54 кг до процедуры и еще на 40 сразу после операции. Вес стабилизировался".

Уитни Уиллер / Фото: Cover Images/@biggirl_workingout

Уитни подчеркнула важную истину об операции по снижению веса: это мощный инструмент, но он сам по себе не гарантирует долгосрочный успех. Вы должны делать работу. Операция на желудке запускает этот процесс, помогая вам сбросить значительный вес за относительно короткий промежуток времени. Однако долгосрочный успех зависит от вашего выбора, привычек и мышления. Речь идет не только о похудении. Любить себя, быть добрым и сохранять решительность оставаться здоровым — это такая же часть пути, как выбор правильной пищи, соблюдение порций и физические упражнения".

Уитни советует другим, желающим похудеть, ставить перед собой реалистичные цели. "Празднуйте каждое маленькое достижение и научитесь любить себя в полной мере", — сказала она. "У нас есть только одна жизнь, поэтому проживите свою лучшую жизнь".

Уитни Уиллер / Фото: Cover Images/@biggirl_workingout

Напомним, 70-летняя женщина, родившая двойню, впервые показала фото малышей. Недавно их выписали из роддома.

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