Женщина, которая не умела читать и писать в 16 лет, получила диплом с отличием – фото

Жительница Шотландии, не умевшая читать и писать до 16 лет, получила диплом с отличием в университете.

Об этом пишет BBC.

Хлоя МакРобертс на прошлой неделе получила степень социальной работы в Каледонском университете Глазго.

26-летняя девушка боролась с "неустойчивым поведением" и доступом к учебной поддержке в школе, прежде чем уйти без какой-либо квалификации.

Она снова начала с нуля в финансируемом советом проекте и теперь надеется поддержать других детей.

МакРобертс рассказала BBC Radio Scotland: "Я поняла, что у меня дислексия, когда училась в третьем классе начальной школы. И когда я дошла примерно до шестого класса, мой отец умер, что только усложнило ситуацию. У меня всегда были проблемы в классе, не только с чтением, письмом и числами. Мое поведение было достаточно неустойчивым, и позже мне поставили диагноз СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности", — вспомнила она.

В средней школе Хлоя все еще не могла получить доступ к необходимой учебной поддержке. Ее мама даже уволилась с работы, чтобы содержать дочь, но девушка в конце концов ушла из школы.

Наконец, она смогла получить необходимую помощь в проекте Learning Shop Совета Южного Эйршира.

"Они вернули меня к основаниям", — сказала выпускница. "Такие вещи, как изучение алфавита, повторение существительных и прилагательных, даже вещи, о которых вы бы даже не подумали, например, наращивание мышечной силы в моей руке, чтобы я могла писать".

Несмотря на то, что она чувствовала, что отстала от своих сверстников, она была полна решимости наверстать утраченное.

МакРобертс отметила: "Я знала, что у меня есть стремление поступить в университет, но это казалось таким далеким. Мне понадобилось более 10 лет, чтобы добраться туда. Я горжусь собой".

Хлоя МакРобертс / Фото: bbc.com

Сейчас она работает в команде людей с инвалидностью, помогающей детям в нескольких школах.

"Я также выучила британский язык жестов, и у меня тоже есть квалификация, и я надеюсь искоренить этот барьер и для людей", — сказала она. "Я действительно надеюсь добиться больших результатов — таков мой план".

На прошлой неделе она получила первый диплом и сказала, что трудно выразить, что она чувствовала.

"Я горжусь собой, вся моя семья тоже невероятно гордилась мной", — добавила женщина. "Это был очень эмоциональный, сюрреалистический, удивительный день".

Напомним, 56-летний миллионер в 27-й раз провалил вступительный экзамен в университет. Он признался, что попытается последний раз в следующем году.

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