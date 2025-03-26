Женщина, которая несколько часов была мертвой, рассказала шокирующие факты о потустороннем мире: "Невероятно"

Пэм Рейнольдс Лоуэри из США рассказала, что в 1991 году она была на грани смерти во время операции на мозге, проводимой Робертом Ф. Шпецлер в Неврологическом институте Барроу в Фениксе, Аризона. Женщина утверждала, что умерла на операционном столе во время операции на головном мозге и наблюдала, как хирурги сверлили ее череп, находясь над ее телом.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

У Пэм была большая аневризма близко к стволу мозга. В качестве крайней меры, нейрохирург из Неврологического института Барроу в Фениксе, штат Аризона, решил, что сложная процедура, называемая остановкой кровообращения, может повысить шансы Пэм на выживание.

Операция остановки кровообращения - это хирургическая процедура, которая заключается в охлаждении тела пациента и остановке кровообращения. Температуру тела Пэм снизили до 50° по Фаренгейту (или 10° по Цельсию), ее дыхание и сердцебиение полностью остановились, а кровь была полностью выкачана из головы.

Глаза Пэм были заклеены скотчем, а на уши надели наушники, которые воспроизводили щелкающие звуки, что позволило анестезиологу убедиться в том, что мозг пациентки не проявляет никакой активности.

Однако, несмотря на то, что Пэм была технически "мертвой", она имела ряд необъяснимых переживаний и утверждала, что могла наблюдать за собственной операцией, даже описывала, какими инструментами пользовались врачи.

"Пэм сказала, что во время операции она чувствовала себя более осознанной, чем обычно, и ее зрение было более сфокусированным и четким. Ее органы чувств стали настолько гиперосознанными, что казалось, будто у нее было более пяти органов чувств. Она смогла увидеть электрическую пыльцу, которую вытащили, чтобы использовать на ней, и она описала ее как похожую на электрическую зубную щетку", - говорится в материале.

Вспоминая это событие спустя годы, Пэм рассказала в интервью NBC: "Я смотрела вниз на тело. Я знала, что это мое тело, но мне было все равно. Моя точка наблюдения была как будто на плече врача. Я помню инструмент в его руке, похожий на ручку моей электрической зубной щетки. Я предполагала, что они собирались распиливать череп пилой. Я слышала термин «пила», но то, что я увидела, было больше похоже на дрель, чем на пилу - у него даже были маленькие биты, которые хранились в этом кейсе, похожем на кейс, в котором мой отец хранил свои торцевые ключи, когда я была ребенком".

Пэм отметила, что ее покойный дядя, который умер в возрасте 39 лет, явился ей как проводник. Она сказала: "Мой дядя был тем, кто привел меня обратно к телу, но когда я оказалась там, где было тело, я посмотрела на эту штуку и точно не захотела туда залезть".

Она продолжила: "Мой дядя спустил меня обратно к телу, но когда я очутилась там, где было тело, я посмотрела на него и поняла, что не хочу туда попадать".

Тогда дядя все же убедил женщину вернуться назад.

После завершения семичасовой операции Пэм отвезли в реанимацию, а когда она пришла в себя, то поразила врачей своими подробными воспоминаниями, заставившими экспертов поверить, что она каким-то образом стала свидетелем собственной операции, спасшей ей жизнь, находясь за пределами своего тела.

Пем добавила: "Если смерть – это самое худшее, что с нами случается, то это невероятная вещь".

Есть скептики, которые пытаются дискредитировать историю Пэм, предполагая, что это может быть случаем анестезиологического пробуждения – редкого осложнения, которое может произойти во время общей анестезии, когда пациент приходит в себя во время операции.

Однако в случае с Пэм этого не могло произойти, поскольку ее глаза были заклеены скотчем, и она была в наушниках.

Кардиолог Майкл Сабом был убежден, что опыт Пэм был подлинным, и он утверждает, что идентифицировал более сотни подобных случаев.

В интервью телеканалу NBC он сказал: "Люди, которые утверждали, что наблюдали за реанимацией как внетелесный опыт, дали мне достаточно точную визуальную картину того, что происходило в комнате в то время, которая впоследствии будет задокументирована как точная. Я не могу найти другого способа, как они могли видеть это, кроме как из тела".

Напомним, британец рассказал о клинической смерти и о том, что увидел за границей.

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