Женщина, которая превратилась в живую секс-куклу, шокировала, как выглядела до пластики – фото

Женщина, потратившая около 100 000 фунтов стерлингов, пытаясь превратить себя в настоящую Барби, ошеломила людей, показав, как выглядела она до того, как прошла ряд дорогостоящих процедур.

Об этом пишет LAD Bible.

Алисия Амира из Дании с гордостью называет себя "пластической куколкой", и эта британская модель с 2021 года перенесла множество косметических операций, в том числе на груди, лбу, глазах, носу, щеках и губах.

Кроме того, она еще больше изменила свои черты с помощью филлеров в носу, щеках, подбородке и челюсти. Алисия также не отказывается от ботокса и нитей PDO – все это обошлось ей примерно в 98 000 фунтов стерлингов.

Алисия Амира / Фото: instagram.com/aliciaxamira

Она начала свое кардинальное превращение с целью стать идеальной красавицей в 2011 году, после того как бросила работу в PR и переехала из Стокгольма в Лондон.

Алисия до пластики / Фото: twitter.com/aliciaamiraxxx

Но она мечтала о полном перевоплощении гораздо дольше, ведь на это ее вдохновили героини датского телешоу "Королевские девушки", когда ей было всего девять лет.

Алисия до пластики / Фото: twitter.com/aliciaamiraxxx

34-летняя женщина объяснила, что она "всегда была довольна своим внешним видом" и сказала, что ее хирургическое вмешательство было "постепенным" процессом, поскольку она не была одержима одной целью: "Я нахожу вдохновение в модификации тела, я люблю пластическую хирургию, я люблю филлеры. Меня просто вдохновляют блондинки с большой грудью. Это просто то, что я увидела своими глазами, поэтому я пошла и сделала это. Я очень довольна тем, как выгляжу сейчас. Независимо от того, как вы одеваетесь, чем восхищаетесь, найдите способ быть счастливым быть тем, кем вы являетесь в настоящем. Нужно много мужества, чтобы выглядеть так".

Алисия Амира / Фото: instagram.com/aliciaxamira

Алисия Амира / Фото: instagram.com/aliciaxamira

Напомним, женщина удалила двойной подбородок и похвасталась результатом операции. Она показала фото до и после.

Читайте также: