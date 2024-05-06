Женщина, которая пять раз в день ела в "Макдональдсе", неузнаваемая после похудения на 57 кг — фото

Женщину, съедавшую по пять "Макдональдсов" в день, теперь не узнать после того, как она потеряла почти 60 килограммов.

Об этом пишет Daily Star.

24-летняя Джиллиан Чемп страдала расстройством пищевого поведения в возрасте 15 лет и съедала по несколько завтраков в "Макдональдсе", коробку пончиков и еду на вынос почти ежедневно в течение многих лет.

Ее вес стремительно вырос, она тратила до 500 долларов в месяц на доставку пищи и начала прятать пустые обертки от своего жениха, 25-летнего Хоумина Ханехзаррина, от стыда.

К 20 годам ее вес удвоился, достигнув 127 кг и размера XXXXL, который она скрывала от всех камер. Но однажды ночью она посмотрела на себя в зеркало и поклялась измениться.

Джиллиан Чемп / Фото: SWNS

Она снизила свои порции, начала изучать диетологию и заниматься физическими упражнениями.

К июню 2023 года Джиллиан похудела до 70 килограммов – после того, как потеряла почти половину своего веса – и сбросила еще 4,5 кг, сделав операцию по удалению лишней кожи стоимостью 22 000 долларов.

Теперь она "постоянно фотографируется", потому что ее уверенность в себе заоблачная — и даже работает консультантом по весу, чтобы помочь другим чувствовать себя так же.

Джиллиан Чемп / Фото: SWNS

Джиллиан из Вирджинии, США, рассказала: "В детстве я считала себя толстой, даже когда не была такой, потому что имела плохие отношения с едой. Когда у меня развилось расстройство пищевого поведения, я буквально не могла прекратить есть. Я чувствовала себя ужасно из-за этого и ненавидела ожирение, но не знала, как остановиться. Однажды вечером я увидела свой живот и подумала: "Не могу поверить, что я это с собой сделала". Я начала худеть, но это не всегда было легко – помню, как сидела и плакала, что это "слишком тяжело". Но когда я увидела, что цифра на весах уменьшается, я поняла, что могу это сделать, и продолжила. Оглядываясь назад, я никогда не думала, что смогу придерживаться этой диеты, но я так счастлива, что смогла".

Джиллиан Чемп / Фото: SWNS

Джиллиан призналась, что боролась с перееданием с подросткового возраста, что привело к значительному увеличению веса. Она баловалась в "Макдональдсе", ела целую коробку пончиков, набирая колоссальные 5 000 калорий, пока ее любимый Хоумин работал механиком, коварно скрывая доказательства, прежде чем он возвращался домой.

По мере того, как килограммы набирались, уверенность Джиллиан в себе резко упала, она начала избегать камер и не позировать на семейных фотографиях. Джиллиан призналась: "Я не могла выдержать больше 30 минут, я была настолько полной, что едва могла двигаться. У меня были проблемы со спиной и постоянная боль в ногах – я даже боялась вставать с дивана, чтобы просто сходить в туалет".

Джиллиан Чемп / Фото: SWNS

Затем Джиллиан открыла для себя простую истину, что потребление меньшего количества калорий, чем она сжигает, является ключом к сбросу лишних килограммов. Она сосредоточилась на приготовлении блюд с высоким содержанием белка и объемом, чтобы оставаться сытой, но с низким содержанием калорий – обнаружив, что может воспроизвести много своих любимых блюд более здоровым способом.

Став более активной, она стала включать такие упражнения, как аквааэробика и горные походы в свой ежедневный распорядок дня.

Джиллиан Чемп / Фото: SWNS

Накопив денег и получив немного средств от своего отца и жениха, она сделала операцию по удалению лишней кожи. С тех пор она сохраняет свою миниатюрную фигуру и счастлива, как никогда.

Джиллиан Чемп / Фото: SWNS

Джиллиан Чемп / Фото: SWNS

Напомним, 50-летняя женщина похудела на 63 кг, отказавшись от одного напитка. Теперь она с гордостью показывает свое тело.

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