Женщина, которая с 10 лет боролась с волосатостью, отрастила бороду: как она выглядит

Женщина, которая с 10 лет боролась с волосами на теле, отказалась от бритья, восковой эпиляции и лазерной эпиляции, несмотря на то, что ее путают с мужчиной.

Об этом пишет Mirror.

Бетани Бургойн, которой сейчас 33 года, была очень расстроена, поскольку волосы на ее теле продолжали расти и становились все более густыми в возрасте от 18 до 25 лет. Она заметила, что у нее "волосатые ноги", когда ей было 10 лет, и когда она становилась старше, у нее появились густые волосы на лобке и подбородке и усы.

Она принимала крайние меры по уходу за собой с юношества. В частности, она брилась, обесцвечивала волосы и делала эпиляцию воском, которая обходилась ей в 250 фунтов стерлингов каждые несколько недель более 17 лет.

Бетани изо всех сил старалась чувствовать себя уверенно, когда ей хотелось сблизиться с другими людьми или даже провести день на пляже в купальниках. Но теперь она нашла в себе силы прекратить бриться и обняла свои "красивые" волосы на теле.

Бетани Бургойн / Фото: instagram.com/bxsassy2

Она сказала: "Я почувствовала воодушевление избавиться от волос. Я делала эпиляцию, бритье и отбеливание. Мне стало очень грустно. Я не чувствовала себя уверенно в своем естественном теле".

Она начала откладывать деньги на лазерную эпиляцию в 27 лет, прежде чем поняла, что может потратить деньги на путешествие и помочь поддержать свой подкаст. "Это был поворотный момент, я просто подумала: "К черту все", — добавила она. "Если женщина имеет волосы, это считается неприглядным. Когда мы сможем увидеть, что женщины мохнатые? Я люблю свою бороду – она отрастает снова, и это здорово. Я чувствую себя уверенной в себе".

Бетани Бургойн / Фото: instagram.com/bxsassy2

Бетани считает, что ее аномальный рост волос вызван синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), который вызывает гормональный дисбаланс, хотя официального диагноза у нее не было.

Она объяснила: "Мои симптомы совпадают, но мой анализ крови показал, что я его не имею. Исследований СПКЯ мало. Предполагается, что он связан с СПКЯ, но у каждого человека он разный".

Бетани Бургойн / Фото: instagram.com/bxsassy2

Смелая женщина теперь хочет помочь другим принять свое природное тело и не чувствовать стыда: "Мне очень нравится видеть, как люди реагируют на мое тело. Люди говорят: "Мне хотелось бы выйти на улицу и не брить ноги". Вы можете! Вам просто нужно делать это и принимать это изо дня в день. Я выступаю за волосатых женщин".

Бетани Бургойн / Фото: instagram.com/bxsassy2

Напомним, женщина, которой из-за тату запретили ходить на работу, замаскировала их макияжем и показала, как выглядит. Несмотря на то, что пользователи говорят, что ей так лучше, дети женщины это ненавидят.

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