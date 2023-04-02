Женщина, которая съедала 24 упаковки чипсов в день, похудела без диет на 40 килограммов: как ей это удалось

Женщина решила похудеть после того, как не смогла поместиться в лодку.

38-летняя Мелисса Джонс из Великобритании, съедавшая 24 упаковки чипсов в день, похудела на 40 килограммов без диет. Женщине это удалось благодаря операции по шонтированию желудка.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

38-летняя Мелисса Джонс заметила, что ее вес резко вырос после того, как она съедала 24 пачки чипсов в день, а также ела фаст-фуд по меньшей мере три-четыре раза в неделю. Женщина начала весить более 120 килограммов, злоупотребляя вредной едой.

Фото: dailystar.co.uk

Британка решила похудеть после того, как во время отпуска не уместилась на лодке. Тогда она решила решиться на шонтирование желудка, поскольку, по ее словам, не могла сидеть на изнурительных диетах.

Уже через время женщине удалось похудеть на 40 килограммов. Она утверждает, что теперь ей нравится ее новый вид в зеркале. Однако теперь Мелисса готовится к еще одной операции – удалению обвисшей кожи.

Фото: dailystar.co.uk

Напомним, пара из Великобритании, которая весила более 100 килограммов, решила похудеть после того, как супруги не могли родить ребенка, а врачи отказались делать женщине искусственное оплодотворение.

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