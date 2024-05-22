Женщина, которая "умерла" после удара молнии, предсказывает будущие катастрофы в мельчайших деталях

"Умершая" после удара молнии женщина говорит, что вернулась к своему телу со странной новой силой.

Элизабет Крон рассказала в подкасте Shaman Oaks, что после этого опыта она получила способность предсказывать будущее в своих снах.

Она вспомнила, как 35 лет назад вела своих детей в местную синагогу, когда началась сильная гроза. Ее кольцо коснулось ручки зонтика, который она схватила, чтобы переждать дождь, и в нее внезапно ударила молния, убившая ее.

Затем Элизабет вспомнила опыт вне тела, когда она поняла, что ее труп лежит на автостоянке синагоги. Она поделилась: "Я подумала, где мой зонтик? Я выглянула в окно. Конечно, мой зонтик лежал на парковке. Я посмотрела вправо, примерно в шести метрах от зонтика, и увидела себя на земле".

Первой мыслью Элизабет было, что ее обувь испорчена – она разлетелась в клочья, когда молния прошла сквозь ее тело – но когда она посмотрела вниз на свои ноги, то поняла, что плывет на небольшом расстоянии от земли.

Через мгновение плывущий световой шар отвел его от места происшествия и привел в райский сад. Она продолжила: "Этот сад не походил ни на что на Земле. Растения были другими. Цветы цвели, просто взрывались цветом – это так огорчает, потому что здесь просто не существует слов".

Элизабет Крон / Фото: facebook.com/ChangedInAFlash

Затем Элизабет якобы имела длинный разговор со своим покойным дедушкой. Она сказала: "Мне сказали, что я могу остаться там, если захочу или могу вернуться. И он собирался помочь мне принять это решение, ответив на все мои вопросы".

Ей сказали, что если она решит вернуться к земной жизни, то у нее будет еще один ребенок, а также, что ее брак закончится разводом. Но Элизабет решила, что хочет вернуться.

Предупредив, что этот процесс будет очень болезненным, дедушка Элизабет рассказал ей несколько вещей о будущем. Он сообщил ей результат Суперкубка прошлого года, а также сказал, что на предстоящих президентских выборах в США победит Джордж Буш-младший.

Она продолжила: "Я не была политическим человеком и мне было безразлично. Так что я спросила: "Зачем ты мне все это рассказываешь?". А он ответил: "Потому что, когда ты вернешься, тебе будет трудно вспомнить, о чем мы говорили и что тебе сказали. Когда ты увидишь, кто выиграет Суперкубок, или увидишь, что Джорджа Буша выбрали президентом, это спровоцирует твои воспоминания о пребывании здесь".

Но на этом знания Элизабет о предстоящих событиях не закончились: "Мне пришлось провести несколько месяцев в постели, потому что мои ноги были очень обожжены, поэтому я много спала. Когда я спала, мне снились сны. Эти сны были очень конкретными, и я помнила детали. Мало того, что я помнила детали, это были плохие сны. Это были ужасы о цунами, землетрясениях, авиакатастрофах и ужасные, ужасные вещи".

Поскольку сны были столь яркими, Элизабет запомнила много деталей. Одна из них, в частности, настолько врезалась в память, что она рассказала мужчине именно о том, что ей приснилось. Оказалось, что Элизабет приснилось крушение рейса 800 авиакомпании TWA, вплоть до мельчайших деталей. Она продолжала: "У меня был правильный номер рейса. Количество людей на борту было правильным. Это меня очень нервничало". Она помнит, что подумала: "Должна ли я пытаться предотвратить это? Должна ли я позвонить в Федеральное управление гражданской авиации и сказать: "Привет, я просто мама из Хьюстона, и я думаю, что этот самолет разобьется. И если самолет разобьется, они постучатся в мою дверь со словами: "Что вы сделали с нашим самолетом?".

Элизабет Крон / Фото: facebook.com/ChangedInAFlash

Пророческие сны не отпускали, и Элизабет было тяжело с ними справиться. Бремя этого ужасного знания мешало ей жить, и – как ее и предупреждали – ее брак распался.

Самым тяжелым ужасом, с которым ей было труднее всего справиться, был сон, в котором она разговаривала с жертвой авиакатастрофы, как раз в тот момент, когда самолет вот-вот должен был упасть с неба. Она вспоминала: "Я была в самолете и разговаривала с другой пассажиркой. Она назвала мне свое имя. Она познакомила меня со своим ребенком, который сидел рядом. Это было похоже на коктейльную вечеринку, мы просто разговаривали. Вдруг я поняла, что самолет разбивается, и мне нужно открыть глаза. Пока я не открою глаза, я буду в этом самолете. Но она схватила меня за руки и не отпускала. И пока она не отпустила, я не могла проснуться. И она кричала, чтобы я взяла ее ребенка с собой. Она знала, что я могу уйти, и хотела, чтобы я взяла ее ребенка. Она назвала мне имя своего мужа. И сказала: "Возьмите моего ребенка и найдите отца". Потом был толчок. Затем, за пределами самолета, я увидела души, поднимавшиеся из обломков".

Чем больше она рассказывала о своих пророческих снах, тем реже они стали ей сниться. Она добавила: "Я почти уверена, что это потому, что я говорю об этом. Я делаю то, что должна делать".

Напомним, умерший на 20 минут мужчина рассказал, что видел и как это навсегда изменило его жизнь. Он пережил клиническую смерть 28 лет назад.

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