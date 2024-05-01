Женщина, которая в 15 лет ушла из дома и была на грани смерти, стала миллиардером: ее история и фото

Жительница Лондона, Великобритания, Бекки Фатеми поделилась, как выбралась из нищеты и стала миллиардершей.

Об этом пишет The Sun.

Она родилась в Иране, провела свое детство в бедном доме и ушла из дома в 15 лет. Но сейчас, в свои 48 лет, женщина владеет империей недвижимости стоимостью 8,3 млрд фунтов стерлингов.

Бекки родилась в 1976 году незадолго до иранской революции в семье пилота и медсестры, которой запретили рожать ребенка после того, как во время беременности у нее был диагностирован рассеянный склероз.

В шестимесячном возрасте девочку отправили в школу-интернат в Лондоне, а затем – путешествовать по миру, поскольку ее отец всегда был "в разъездах". Ее мама, чей партнер постоянно заводил интрижки, тоже очутилась в Великобритании, где воспитывала двоих детей и учила Бекки английскому языку.

"Я окончила школу, ушла из дома в 15 лет, потому что у меня было много домашнего насилия с братом, и мой отец был достаточно жесток по отношению к моей маме".

Бекки Фатеми / Фото: instagram.com/beckyfatemi

С этого времени она научилась зарабатывать себе на жизнь, найдя свою первую в жизни работу в 12 лет и живя либо в общежитии, либо с друзьями.

"Многое из того, что я делаю, является реакцией на выживание. Это связано с травмой", — сказала гуру недвижимости в ответ тем, кто увлекался ее успехом.

Бекки, которая может похвастаться сделками с недвижимостью на 150 миллионов фунтов стерлингов, работает с состоятельными людьми, владеющими несколькими объектами недвижимости во всем мире. "Я специализируюсь на объектах стоимостью более 2 миллионов фунтов стерлингов", — призналась магнатка в подкасте Exhibit A.

Бекки Фатеми / Фото: instagram.com/beckyfatemi

До своей невероятной истории успеха Бекки работала в McDonald's, а затем начала убирать туалеты – и хуже всего было еще впереди. "Мой парень покончил с собой, он умер от передозировки наркотиков на День святого Валентина у меня на глазах. Мы пытались вытащить его из этой среды. Не смогли – и он умер в 27 лет", — рассказала она.

С тех пор Бекки удалось перевернуть свою жизнь вверх дном – и теперь она стремится вдохновлять других.

"Вы можете подумать, что то, кем вы являетесь и чем живете, не может принести вам денег. Но это не так", — говорит Фатеми, наибольшим достижением которой было то, что "она осталась жива". "В моей жизни было много моментов, когда я должна была быть мертвой или сидеть в тюрьме. Но я стою здесь и не пытаюсь убить себя. В самые плохие моменты моей жизни, когда у меня не было денег, когда у меня не было еды, мне позвонили и сказали, что моя мама умерла, мой папа умер, мой парень умер. Все умерли - никто с моей семьи не видел, как рос мой сын".

Бекки Фатеми / Фото: instagram.com/beckyfatemi

Она напоминает, что независимо от того, насколько все плохо, всегда есть проблеск надежды – и Бекки является живым доказательством этого, пройдя путь с 0 фунтов стерлингов к империи недвижимости стоимостью 8,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Она начала свой бизнес во время беременности: "Тогда я не думала, что очень рискую, но сейчас я считаю, что начать собственный бизнес на восьмом месяце беременности, арендовать магазин без семьи – это достаточно рискованно".

И хотя Бекки не уточнила, повторила бы она все это еще раз, успешная 48-летняя женщина сказала другим, что "риск ощущается только тогда, когда ты видишь его риском".

Бекки Фатеми / Фото: instagram.com/beckyfatemi

Сегодня она предпочитает держать свои планы при себе и просто действует по ним, никого не информируя. Ее взгляд на жизнь сменил материнство. До того как Бекки стала матерью, она всегда думала о том, что думают другие, и постоянно волновалась, но новая роль мамы изменила ее мышление: "После того, как я стала мамой, я была неумолима – меня было не остановить" .

Вы можете быть среди самых богатых людей на планете, но в глазах Бекки одним из главных аспектов успеха есть здоровье.

"Успех – это крепкое здоровье. Но также, я думаю, если вы миллиардер, то вы счастливы. Это же главное, да? Это то, что мы все пытаемся пройти и достичь".

Бекки Фатеми / Фото: instagram.com/beckyfatemi

Мама-одиночка, воспитывающая десятилетнего ребенка, продолжила: "Люди могут смотреть на вас и думать: "Она замужем, у нее есть ребенок, она красивая, у нее есть все, что она хочет. Но у тебя в голове все равно есть 100 мыслей, граничащих с несчастьем. И это еще больше давит, когда у тебя есть все".

Напомним, миллионер отказался от своего богатства и стал бездомным. Его эксперимент закончился провалом.

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