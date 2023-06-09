Женщина, которая весила 158 кило, похудела вдвое: как она выглядит (фото)

Некоторые люди всю жизнь борются с лишним весом.

30-летняя мать двоих детей Надя Витем — одна из них, но ее жизнь резко изменилась с тех пор, как она похудела на 76 кг. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Женщине из Шотландии было всего пять лет, когда ей сказали, что она страдает ожирением.

Школьные хулиганы издевались над ней из-за ее размера. Она выросла, не зная, что значит иметь "нормальный вес", и говорила, что это всегда казалось недостижимым. Она утверждала, что пробовала разные диеты, но ничего не помогало ей.

Надя Витем весила 158 кг / Фото: dailystar.co.uk

"Когда я была подростком, врач дал мне таблетки для похудения, но от них меня очень тошнило. Когда я стала старше, еда была моим ответом на все вопросы. Когда у меня был плохой день, я ела, чтобы чувствовать себя лучше. Когда был хороший день, я радовала себя едой. Когда я была в стрессе, я ела что-нибудь. Я ела продукты, богатые углеводами, такие как пицца, чипсы, пирожные, печенье", — поделилась она.

Надя весила 158 кило в своем самом тяжелом весе и никогда не была за границей до того, как села на самостоятельный рейс в Ригу, Латвия, для операции, изменившей ее жизнь.

В детстве у нее диагностировали ожирение / Фото: dailystar.co.uk

Обходной желудочный анастомоз, который сделали Наде, является разновидностью бариатрической операции, во время которой большая часть желудка сшивается скобами, образуя небольшой мешок, который служит новым животом.

Надя прилетела в Ригу на операцию в октябре в 2021 году и вернулась домой менее чем через неделю. Теперь она весит 83 кг.

Наде удалось сбросить 76 кг / Фото: dailystar.co.uk

Мама уже планирует косметические операции, в частности, подтяжку живота, чтобы удалить лишнюю кожу. Обретенная уверенность позволила ей вернуться к работе в социальной сфере и начать наслаждаться своей любовью к моде и стилю.

"Я никогда не могла носить то, что хотела, всегда приходилось носить то, что мне подходило. Но теперь я могу носить то, что хочу, и люди замечают и хвалят мой стиль. В моей жизни разница как день и ночь. Еще я занимаюсь благотворительным прыжком с парашютом, чего никогда раньше не могла. Люди думают, что хирургия — это волшебное лекарство, но вам все равно придется поработать. Это инструмент, и все зависит от того, как вы его используете", — добавила она.

Она уже планирует косметические операции, чтобы выглядеть еще лучше / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, женщина сбросила 108 кг и заявила, что это разрушило ее сексуальную жизнь. Она объяснила, почему это произошло.

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