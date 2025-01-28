Женщина, которая вынашивала 9 детей, потеряла их всех: что произошло

После потери детей, которых женщина так долго пыталась зачать, она "видит только полную тьму".

Китаянка, которая вынашивала 9 детей и перенесла операцию по удалению семи из них в ноябре, потеряла оставшихся двух младенцев после перенесенной серьезной инфекции.

Об этом сообщает SCMP.

25-летняя женщина из города Наньчан провинции Цзянси на востоке Китая стала популярной в стране в прошлом году.

Врачи предложили ей лечь под нож и сделать аборт семи плодов общей стоимостью 40 000 юаней (5400 долларов США). Женщина по фамилии Хоу была выписана из больницы в конце ноября, а оставшиеся два эмбриона развивались здоровыми, сообщили врачи.

Но 6 января во время пренатального обследования у будущей матери была обнаружена инфекция шейки матки, и у нее отошли околоплодные воды.

"Врачи сказали, что инфекция очень серьезная и существует высокий риск", — прокомментировал ее муж, имя которого не разглашается. "Нам пришлось сделать выбор: спасти жизнь взрослого человека и отказаться от младенцев. Если бы мы не приняли своевременные меры, жизнь матери была бы под угрозой".

Женщина забеременела 9 детьми / Фото: Guangzhou Daily

"Услышав эту новость, я увидела перед собой полную тьму", — написала Хоу в социальных сетях. "Я так долго и настойчиво пыталась, но в результате не смогла сохранить своих детей. У меня отошли воды, что привело к этому безвозвратному результату. Я еще не испытала счастья стать матерью, но уже испытала страдания от потери детей".

Хоу забеременела таким количеством плодов после того, как прислушалась к советам врачей, порекомендовавших ей делать инъекции для индукции овуляции. Ранее врачи обнаружили, что ей было трудно забеременеть из-за многочисленных кист и полипов эндометрия. Хоу забеременела в конце октября, и ультразвуковое обследование показало, что в ее утробе было девять эмбрионов. Медики рекомендовали ей снизить количество эмбрионов.

Напомним, шокированная 76-летняя прабабушка узнала о своей беременности. По словам правнучки, женщина хочет оставить ребенка.

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