Женщина, которая вынуждена жить с бывшим-изменщиком, каждый день издевается над ним (видео)

Женщина, которая вынуждена жить со своим бывшим-изменщиком, мстит ему, пытая его и пробуждая "карма-караоке", пока не сможет уехать.

Об этом пишет Mirror.

В июле в 2023 году Джордан Капитано повторно подписала годовое соглашение об аренде жилья со своим партнером, с которым прожила восемь лет, но вскоре после этого пара разорвала отношения. Женщина застукала возлюбленного за общением с другими в Интернете и даже встречей с одной из них.

Пара, имеющая общего двухлетнего сына, поняла, что расторжение договора аренды обойдется в 10 000 долларов США, и решила продолжать жить вместе, пока он не закончится в июле в 2024 году. 28-летняя девушка, признающая, что поет "не лучше всего", решила отомстить, поя ему серенады в самые неудобные моменты с помощью караоке-машины, подаренной ей в марте.

Планируя переехать 27 апреля, Джордан документирует последние 25 дней жизни с бывшим с помощью своих клипов "Karma Karaoke" на TikTok. Она поделилась забавным клипом, где она поет песню Кэрри Андервуд Before He Cheats своему бывшему, пока тот спит.

На записи видно, как Джордан включает свет в спальне своего бывшего, а потом громко поет, пока отец просыпается и в отчаянии накрывает голову подушкой. Джордан утверждает, что карма-караоке помогло ей исцелиться, пока она жила под одной крышей со своим бывшим.

#scornedwoman #livingwithmyex #singlemom #karaoke #karaoketiktok #goingthroughabreakup ​ ​ @jordanraecb12 Ответ на @|ℜ 16 дней недолгое время с моим ex this is for all my scoreded women which have been cheated on maybe next time hell think before he cheats! #beforehecheats

Она даже превратила караоке в прибыльный бизнес для других униженных любовников и уже заработала 500 долларов, записывая караоке-дубли для поклонников, чтобы досадить своим партнерам. Бывший партнер Джордан, не желающий называть свое имя, признался, что понимает ее желание отомстить, и говорит, что "чувствует себя виноватым в том, что причинил Джордан боль из-за измены, но сказал, что "все мы совершаем ошибки".

Джордан, живущая в Тампе, штат Флорида, США, сказала: "Это моя месть. Он сделал мне больно, так что теперь я собираюсь вывести его из себя. Если я не шучу, то плачу, это очень исцеляет. У меня травма от того, что произошло в наших отношениях. Он буквально не знает, когда я собираюсь это сделать. Мы вместе с 18 лет, у нас много общего. Но несмотря на то, друзья мы или нет, он знает, что сделал мне больно. В конце наших отношений были некоторые измены, это стало последней каплей. Он общался с людьми в Интернете, он признался в этом, он очень честен со мной. Последней каплей стало то, что он пошел в казино и познакомился со случайной девушкой. Я больше не держу зла. Сейчас я просто мщу, потому что это заставляет дни идти быстрее, это смешно. Это дает мне чувство силы. Люди говорили мне сжечь его одежду. Нет, я не собираюсь делать ничего безумного, чтобы навредить ему. Это более позитивно. Я не лучшая певица, но я всегда любила петь. В детстве я хотела попасть на Бродвей, но не смогла, потому что я плохо пою".

В других клипах на TikTok Джордан поет на кухне песню No Scrubs группы TLC, когда ее бывший комически возвращается с прогулки с собакой и бросает на нее растерянный взгляд.

В третьем клипе Джордан поет в ванной, пока он пытается принять душ.

Теперь Джордан говорит, что надеется, что ее карма-караоке поможет вдохновить других женщин исцелиться от токсических отношений. Она добавила: "Для меня много значит, когда люди пишут мне, что они могут понять меня или что я придала им силы. Одна девушка сказала мне, что разрывает отношения из-за моей храбрости. Это так безумно - иметь возможность помогать людям через мою месть и процесс исцеления. Сейчас люди платят мне за то, что я звоню их бывшим и пою им караоке, независимо от того, отвечают они или нет. Я пытаю их в голосовых сообщениях, пою песни, которые они просят. На данный момент я заработала более 500 долларов, люди предлагают мне открыть целый бизнес. Я в основном говорю людям, что это кармическое караоке, и что они получили плохую карму за то, что были придурками или мошенниками. Это исключительно ради юмора. Я не собираюсь никого оскорблять или говорить что-то неприятное или угрожающее".

#scornedwoman #callingyourex #livingwithmyex #viralvideo #singlemom #karaoke #goingthroughabreakup #stuckwithmyex #karma ♬ @jordanraecb12 Ответ на @D ✨✨ Je to čas pro karmu karaoke, kde я говорю, що ви і ловили онуки і тортури там с karaoke! #karmakaraoke

Многие пользователи в комментариях похвалили Джордан за ее караоке-месть:

Сериал, которого я не знал, но которого ждал всю свою жизнь

Я поделилась этим со своим мужем как предупреждение, если он когда-нибудь изменит

Это девушка, которая знает, что заслуживает большего

Девушка, я живу ради этого, ты исцеляешь меня

Напомним, девушка узнала, что ее парень женат, и объединилась с его женой ради мести. Их план не только закружил голову изменщику, но и предоставил его жене время на то, чтобы навести порядок в собственных делах.

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