Женщина, которая "вышла замуж за привидение", рассказала, как развелась с ним во время экзорцизма

Британская певица Brocarde, заявившая, что вышла замуж за призрак в прошлом году, теперь развелась с ним.

Об этом пишет ladbible.com.

40-летняя женщина рассказывала, что "поженилась" с фантомным викторианским солдатом по имени Эдвардо на Хэллоуин в 2022 году. Впрочем, во время их медового месяца в Барри-Айленде любимый "напился, а затем стал очень властным".

Рокер Брокард также возмущалась, что у призрака развился "тревожный восторг" Мэрилин Монро, что ей не понравилось. Она говорила, что Эдвардо "исчезал на несколько дней, а затем возвращался с ароматом Chanel No.5, который являлся фирменным запахом Монро".

Brocarde / Фото: instagram.com/brocarde

Это надоело ей и поэтому Брокард решила вернуться в часовню, где они "обменялись клятвами" и совершить экзорцизм.

Она сказала: "Наши отношения всегда были бурными с самого начала, с резким контрастом: он был властным, а затем теплым и интенсивным, но я постепенно начала уставать от брака со свободным духом, он был непоследовательным, почти не присутствовал. Я пришла к выводу, что путешествие с Эдвардо не имело положительного завершения и энергия тянула меня вниз. Разговора о разводе не было. Я обратилась к физическому медиуму, чтобы помочь мне установить свои границы с Эдвардо и попытаться приручить его, но это не сработало, он становился все более агрессивным и неприятнее и начал преследовать меня звуками криков ребенка. Я пришла к выводу, что единственный способ избавиться от Эдвардо — это выгнать его, поэтому я приступила к болезненному процессу в часовне, где мы поженились".

Рокер Брокард / Фото: instagram.com/brocarde

Женщина рассказала, что после нескольких часов привидение "было наконец очищено из ее организма". Она почувствовала себя легкой и свободной.

"После экзорцизма я не чувствовала его присутствия и не видела его, вся энергия сместилась, и жизнь стала легче и радостнее. Я совершенно непреклонна в том, что больше не хочу, чтобы меня преследовал Эдвардо, поэтому его присутствие в моей жизни не приветствуется", – добавила она.

Напомним, недавно пара заявила, что сняла призрак девочки, утонувшей в шахте 200 лет назад. Она считается одной из 26 маленьких детей-жертв шахтеров, погибших в результате наводнения на шахте в 1838 году.

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