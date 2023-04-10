Женщина, которая "вышла замуж за привидение", теперь собирается пройти обряд экзорцизма

Британская певица Brocarde, заявившая, что вышла замуж за призрак в прошлом году, обратилась за консультацией по браку через медиума и теперь подумывает об изгнании нечистой силы.

Об этом пишет ladbible.com.

Рокер Брокард, которая "поженилась" с Эдвардо на Хэллоуин в 2022 году, говорит, что хочет уйти от него, поскольку "муж превращает ее жизнь в ад".

Она рассказала, что вышла замуж за фантомного викторианского солдата спустя пять месяцев после знакомства с ним, но "теперь он ее преследует".

Фото: instagram.com/brocarde

38-летняя женщина даже хочет обратиться к экзорцисту, чтобы избавиться от избранника навсегда.

"Я на грани своих возможностей. Я не хочу признавать поражение, но мне кажется, что брак с призраком не работает", — сказала она.

Жена призрака поделилась, что последние несколько месяцев у нее были "глубокие мрачные мысли", и она считает, что Эдвардо мучает ее, потому что он недоволен тем, что она хочет, чтобы он ушел.

Она пояснила, что обратилась к медиуму за консультацией по вопросам брака в начале года, но Эдвардо не воспринял это всерьез, превращая ее жизнь в "ад".

Фото: instagram.com/brocarde

Брокард сказала своему мужчине-призраку, что хочет, чтобы он "серьезнее относился к их отношениям", но все, что произошло, это то, что он в конце концов "преследовал" ее, используя "крики плачущего ребенка". Хотя певица утверждает, что не верила в сверхъестественное, прежде чем встретила своего мужа в ее спальне.

У пары была помолвка, они поженились в ночь на Хэллоуин в заброшенной часовне и отправились в медовый месяц на остров Барри. Но брак "казался мертвым, даже не начавшись". Брокард объясняет, что первоклассный, но скучный список гостей привел к некоторым неприятным комментариям со стороны жениха:

"На церемонию были приглашены живые и мертвые, на которые прибыли Мэрилин Монро, Элвис и Генрих VIII. Эдвардо просто не мог удержаться, чтобы не раздражать меня, и сделал неуместный комментарий о том, что Мэрилин Монро выглядит сексуально. Я подумала: "Вау, серьезно? Сегодня день нашей свадьбы". Комментарий полностью испортил мой вечер".

Фото: instagram.com/brocarde

Медовый месяц тоже не удался. Она заявила, что новоиспеченный муж бросался в нее песком и обмазал мороженым. Так что женщина решительно настроилась "развестись с привидением".

Напомним, 45-летняя американка рассказала, как спутала свою беременность с менопаузой. Она вспомнила свои симптомы и призналась, что это был настоящий сюрприз.

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