Женщина, которой из-за тату запретили ходить на работу, замаскировала их макияжем: как она выглядит

Несмотря на то, что пользователи говорят, что ей так лучше, дети женщины это ненавидят.

"Самую татуированную маму Великобритании", которая ранее показала, какой была до татуировок, собственные дети назвали "незнакомкой" после того, как она покрыла макияжем свои фирменные рисунки.

Об этом пишет Daily Star.

46-летняя Мелисса Слоан из Уэльса начала делать тату на лице более 10 лет назад – это значит, что двое ее младших детей никогда не видели ее "чистое" тело. Сейчас у женщины более 800 рисунков.

Мелисса решила замаскировать тату на лице макияжем, что "напугало" ее детей и собаку. Наследники назвали ее "чужой", отказавшись разговаривать со своей "бесчернильной" матерью.

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

"Никто из них не разговаривал со мной в тот день, детям это не понравилось. Все прошло не очень хорошо. Они сказали: "Вернись к своему безумию, мама". Это было то же, что они смотрели на другого человека, на незнакомку. Я смыла макияж, они вернулись в норму. А все должно быть наоборот".

Мелисса, имеющая семерых детей, сказала, что пятеро из них не общаются с ней. Она утверждает, что им не нравятся ее татуировки, хотя это не проблема для ее младших, живущих с ней.

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Несмотря на то, что ее маленьким детям не очень понравилась чистая кожа мамы, пользователи были в восторге. Слоан разместила свой макияж на личной странице в Facebook, что повлекло за собой положительную реакцию. Но, несмотря на комплименты, мама заявила, что никогда не перестанет делать татуировки и не собирается удалять их.

Напомним, из-за тату Мелиссу Слоан уволили с работы, а на новую отказываются брать. Женщине запретили посещать тату-салоны, потому что ее лицо "не поддается коррекции", а также пабы. Нельзя британке ходить и в школу, где учатся ее дети. А недавно она пожаловалась, что не может сдать на права, потому что инструкторы "боятся ее".

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