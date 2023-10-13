Женщина, которой отрезали грудь из-за рака, теперь бегает марафоны топлесс: "Это придает силы" (фото)

Женщина, которая бегает по селу топлесс, рассказала, что делает это по важной причине.

Об этом пишет Daily Star.

50-летняя Луиза Батчер часто совершает пробежку Браунтоном, Англия, с открытой верхней частью тела. Она говорит, что это "придает силы" быть известной в своей деревне как бегунья топлесс, поскольку она повышает информированность о раке груди.

Луиза Батчер / Фото: SWNS

Мама двоих детей перенесла мастэктомию еще в 2022 году. В апреле у Луизы диагностировали болезнь. Волонтер благотворительной организации, осмотрев себя, обнаружила уплотнение в груди, диагноз подтвердился на УЗИ.

Делясь причинами, по которым она хотела бегать топлесс, Луиза поделилась: "Прошлый год был таким мрачным из-за рака, что бегать топлесс не казалось смелым, я чувствовала, что мне нужно это сделать. Когда я это впервые сделала, это было несложно. Это было немного странно. До установления диагноза я бегала один или два раза в неделю, но за шесть месяцев до того, как мне поставили диагноз, я начала готовиться к виртуальному марафону и с тех пор не останавливаюсь — за последние 12 месяцев я пробежала три марафона.

Луиза Батчер / Фото: SWNS

Она уже пробежала виртуальный лондонский марафон и планирует пробежать настоящий марафон в следующем году.

Она сказала: "Это действительно вдохновляет, и я делаю это каждый день. В воскресенье я пробежала топлесс местный марафон и испытала огромную любовь. Это расширяет информированность о раке молочной железы и помогает немного нормализовать его".

Луиза Батчер / Фото: SWNS

Напомним, 71-летний девственник всю жизнь прячется от женщин и построил вокруг дома высокий забор. Несмотря на это, он принимает от них помощь.

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