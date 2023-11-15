Женщина, которой запретили ходить на работу, в пабы и школу, показала, какой была до татуировок – фото

Также она не может сдать на права.

Британка, которой запретили ходить на работу, в пабы и школу из-за экстремальной внешности, показала, как выглядела до того, как начала делать тату.

Об этом пишет Daily Mail.

46-летняя Мелисса Слоан набила первые картинки на теле еще в 20 лет. Сейчас она даже не знает их точного количества, но говорит, что их больше 800.

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Женщину уволили с работы, а на новую отказываются брать, ей запретили посещать тату-салоны, потому что ее лицо "не поддается коррекции", также ее не пускают в пабы. Нельзя Мелиссе и ходить в школу, где учатся ее дети. А недавно она пожаловалась, что не может сдать на права, потому что инструкторы "боятся ее".

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Около 20 лет назад Слоан выглядела так:

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

В интервью мама семерых детей рассказала, что сейчас снова пытается забеременеть. Мелисса, которая самостоятельно делает себе тату, набивая минимум по три в неделю, поклялась прекратить это в случае беременности.

"Я не буду делать татуировок около девяти месяцев. Боюсь, что это нанесет вред ребенку, который будет внутри меня. Я также брошу курить и не буду употреблять алкоголь", — заявила она.

Напомним, как выглядит танцующая бровями девочка с вирусной рекламы через 14 лет. Также она раскрыла правду о съемках.

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