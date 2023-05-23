Женщина, которую бросил жених, потратила $37 тысяч на "тело мести": как она выглядит (фото)

Мама двоих детей потратила колоссальные 37 000 долларов на улучшение своего облика после того, как парень покинул ее ради другой женщины.

Возлюбленный разорвал отношения со Стейси Кларк за шесть месяцев до их свадьбы. Об этом пишет nypost.com.

Девушка в отчаянии поняла, что должна что-то делать и поэтому импульсивно решила прибегнуть к пластическим операциям.

По словам брюнетки, она сделала все возможное, в частности подтяжку губ и глаз, пересадку волос, увеличение груди, бразильскую подтяжку ягодиц, подтяжку лица, липосакцию и вагинопластику.

Стейси Кларк / Фото: instagram.com/stacimarilove

До судьбоносного поворота событий пара построила длительные отношения, начавшиеся в подростковом возрасте.

"Мы познакомились, когда нам было 14, а потом, когда мне было 16, у меня родился сын", – сказал Кларк, которой сейчас 33 года. "У меня родился второй сын, когда мне было 18".

Стейси Кларк / Фото: instagram.com/stacimarilove

Но потом она и его возлюбленный разошлись.

Фотограф из Уэльса рассказала, что обратилась к пластической хирургии после того, как узнала, что ее бывший начал встречаться с другой женщиной вскоре после разрыва.

Кларк сказала, что после того, как она легла под нож, ее самооценка взлетела до небес.

"Операции внушили во мне уверенность. Я была совсем другим человеком с другим взглядом. Я чувствую себя сексуальнее, чем когда-либо", — добавила она.

Стейси Кларк / Фото: instagram.com/stacimarilove

Женщина пошутила, что ее старая внешность "сильно отличалась от послеоперационной", впрочем, фото "до" она не показала.

Стейси Кларк / Фото: instagram.com/stacimarilove

Несмотря на то, что она излучает уверенность в своем новом образе, Кларк сказала, что до сих пор чувствует боль в сердце, когда ее просят снимать свадьбу.

"Было тяжело, что мои отношения закончились за полгода до собственной свадьбы. На самом деле мне пришлось фотографировать свадьбу в том самом месте, где и должна быть моя собственная. Это было очень тяжело".

Напомним, жених разоблачил на измене свою любимую и свидетеля. Как он отомстил прямо во время свадьбы.

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