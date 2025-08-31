Женщина крепила виниры на обычный суперклей: чем это закончилось

Зубы

35-летнюю женщину из Флориды, США, недавно арестовали за проведение нелицензированных стоматологических процедур, в том числе за крепление виниров с помощью магазинного суперклея.

Об этом пишет Oddity Central.

По словам прокуроров, Эмели Мартинес, которая выдавала себя за «экспертку по превращению улыбки» в социальных сетях, привлекала клиентов обещаниями очень дешевой полной установки виниров.

Ее цены были настолько привлекательными по сравнению с лицензированными стоматологическими клиниками, что многие люди не думали о ее квалификации. Для сравнения, винир на один зуб в лицензированной клинике США может стоить от 900 до 1500 долларов, но, как сообщается, Мартинес попросила у одного клиента 2500 долларов за полную процедуру крепления виниров.

К сожалению, многие из тех, кто был загипнотизирован низкими ценами Мартинес, остались с сильно поврежденными зубами, инфекциями и болью.

Работая в своей клинике в Пинеллас-Парк, штат Флорида, Мартинес рекламировала себя как зубного техника, несмотря на отсутствие официального образования, но ее мошенничество было разоблачено этим летом, после того, как двое недовольных клиентов подали жалобы на нее за причинение серьезного ущерба их зубам. После посещения стоматологов они были в шоке, узнав, что их виниры были прикреплены с помощью Krazy Glue, бытового суперклея, непригодного для медицинского использования. Одной из жертв понадобилась срочная операция по исправлению повреждений. Они утверждали, что Мартинес не только отказалась вернуть средства, но и отрицала какую-либо ответственность.

«Она не имеет лицензии на установку виниров. У нее нет образования для этого», — сказал сержант Винди Ватер из полицейского отделения Пинеллас-Парка. «А в штате Флорида, очевидно, для выполнения любой подобной работы нужна лицензия».

Эмели Мартинес была арестована 20 августа, но следователи установили, что это было не первое столкновение с законом. Ее арестовали в марте в этом году за предоставление нелицензированных стоматологических услуг в другом округе Флориды. Теперь ей предъявлены обвинения в мошенничестве и стоматологической практике без действующей лицензии.

