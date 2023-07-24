Женщина кричала в истерике, увидев, что случайно помочилась на огромную змею — видео

Женщина была в шоке, когда поняла, что случайно помочилась на змею в своем туалете.

Пользователь TikTok под ником Christina Phillip998 загрузила ужасное видео после того, как обнаружила в своем унитазе желтую змею.

В ролике, который уже просмотрели более 11 миллионов раз, женщина кричит после того, как совершает страшное открытие.

"Боже мой. Я только что помочилась! Я помочилась! Посмотри, какая она большая!" — плачет она, стараясь дышать.

22-секундный клип ошеломил многих зрителей. В комментариях они написали, что это один из их страхов.

Это мой самый большой страх

Вот почему я проверяю каждый раз перед тем, как сесть, потому что это действительно происходит

Меня бы это убило мгновенно. Я бы точно не оправился от этого, ты лучше меня

После этого в моей ванной везде будут дыры от пуль

Напомним, 53-летняя женщина рассказала, что занималась сексом с 720 партнерами. Британка поделилась, как это удалось. Она говорит, что поддерживает "свободные отношения".

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