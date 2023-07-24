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Женщина кричала в истерике, увидев, что случайно помочилась на огромную змею — видео

Женщина кричала в истерике, увидев, что случайно помочилась на огромную змею — видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
7311
Время на прочтение
1 мин
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Женщина кричала в истерике, увидев, что случайно помочилась на огромную змею — видео

Змея в унитазе / Фото: скриншот с видео

Пресмыкающийся оказался в ее туалете.

Женщина была в шоке, когда поняла, что случайно помочилась на змею в своем туалете.

Пользователь TikTok под ником Christina Phillip998 загрузила ужасное видео после того, как обнаружила в своем унитазе желтую змею.

В ролике, который уже просмотрели более 11 миллионов раз, женщина кричит после того, как совершает страшное открытие.

"Боже мой. Я только что помочилась! Я помочилась! Посмотри, какая она большая!" — плачет она, стараясь дышать.

@missycina ♬ original sound — Christina Phillip998

22-секундный клип ошеломил многих зрителей. В комментариях они написали, что это один из их страхов.

  • Это мой самый большой страх
  • Вот почему я проверяю каждый раз перед тем, как сесть, потому что это действительно происходит
  • Меня бы это убило мгновенно. Я бы точно не оправился от этого, ты лучше меня
  • После этого в моей ванной везде будут дыры от пуль

Напомним, 53-летняя женщина рассказала, что занималась сексом с 720 партнерами. Британка поделилась, как это удалось. Она говорит, что поддерживает "свободные отношения".

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Дата публикации
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