Женщина купила антикварный комод и была шокирована "сокровищем" внутри: что там было (фото)

Она не могла поверить в свою удачу.

Женщина была ошеломлена, когда получила антикварный комод эпохи Людовика XVI, который она купила на Facebook Marketplace, и обнаружила сокровище стоимостью в тысячи долларов, спрятанное внутри одного из шкафчиков.

Покупательница из Техаса Аманда ДеВитт сняла видео в TikTok, где поделилась, что этот антикварный предмет мебели обычно стоит тысячи долларов, но ей удалось приобрести его за девятую часть от его обычной цены.

"Очевидно, что я купила его. Я наконец-то смогла привезти его сегодня утром. Он стоит у меня дома, он совершенно ошеломдяюще идеален", — сказала она, демонстрируя комод.

Женщина нашла внутри антикварного шкафа драгоценные вещи / Фото: tiktok.com/@itsamandadewitt

Когда Аманда открывала все шкафы и ящики, чтобы убедиться, что состояние такое, как она ожидала, женщина наткнулась на 13 оранжевых коробок Hermes и одну голубую коробку от Tiffany.

"Итак, это полный набор Hermes China", — объяснила она, вынимая коробки из шкафа. "Друзья, в одном из шкафчиков буфета остался полный набор из Китая, который я приобрела на Facebook Marketplace. Не говоря уже о том, что все эти тарелки в идеальном состоянии. Я думаю, что всего их 12".

Женщина нашла внутри антикварного шкафа драгоценные вещи / Фото: tiktok.com/@itsamandadewitt

Она продолжила показывать зрителям разные тарелки, на которых был одинаковый золотой узор. Она также обнаружила меньшие десертные/салатные тарелки.

"Я имею в виду, что они прекрасны. Буквально то, из чего сделаны мечты", – сказала она.

Женщина нашла внутри антикварного шкафа драгоценные вещи / Фото: tiktok.com/@itsamandadewitt

Аманда не была уверена, оставил ли продавец намеренно или случайно фарфор в комоде. Поэтому она отправила сообщение женщине, у которой купила его, чтобы сообщить ей, что нашла коллекцию фарфора.

"Все, что я знаю, это то, что мне лучше иметь хорошую карму за то, что я ей рассказала", – сказала она своим зрителям.

Во втором видео она рассказала, что женщина все же захотела вернуть фарфор. Она написала: "Было весело, пока это продолжалось... Но на самом деле она попросили приехать и забрать все после того, как я написала о своей находке, лол".

Напомним, жители села обнаружили под полом своего старого дома драгоценности на 13 млн гривен. Их удалось обнаружить во время ремонта.

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