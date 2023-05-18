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Женщина купила дом 19 века и нашла там секретную комнату с извращенными вещами: что это было

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
2066
Время на прочтение
1 мин
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Женщина купила дом 19 века и нашла там секретную комнату с извращенными вещами: что это было

Женщина рассказала о тайной комнате и жутких вещах. / Фото: mirror.co.uk

Женщина рассказала о неожиданных находках.

Женщина купила дом 19 века и нашла там секретную комнату с извращенными вещами, в частности пленками, где были изображены женские ягодицы.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Женщина во время ремонта обнаружила тайную комнату в своем подвале.

"Единственный доступ к ней – через небольшой квадрат в стене, который много лет назад был закрыт панелями и замурован", – рассказала она.

В секретной комнате были извращены вещи. / © mirror.co.uk
В секретной комнате были извращены вещи. / Фото: mirror.co.uk

Она отметила, что бывший владелец интересовался радио и общался так со многими пользователями по всей стране. Во время обыска секретной комнаты и потолка она нашла радиоаппаратуру, старинную электробритву Schick Colonel, плакат Ridgid и "жуткие" пленки.

"Это жуткие фотографии женских ягодиц в нижнем белье. Они были спрятаны в потолке", — говорит женщина. Она добавила, что решила их выкинуть.

Женщину удивило наличие секретной комнаты в доме. / © mirror.co.uk
Женщину удивило наличие секретной комнаты в доме. / Фото: mirror.co.uk

Теперь женщина отмечает, что ей страшно делать ремонт, потому что неизвестно, что еще может быть в этом доме.

Напомним, порноактриса из США Лия Готти рассказала, что ее шокировало поведение прихожан одной из протестантских церквей. Когда они узнали девушку, они попросили больше не приходить в храм.

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Дата публикации
Просмотры
2066
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