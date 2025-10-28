Женщина купила дом, а то, что она нашла во дворе, стало вирусным в сети

Иллюстративное фото / © Pixabay

Реклама

В Англии женщина приобрела новый дом, а за ее задним двором оказалась река, создающая живописный вид. Видео с ее садом в TikTok набрало более 165 тысяч просмотров и привлекло внимание пользователей по всему миру.

Об этом пишет Newsweek

Ролик, опубликованный пользователем демонстрирует уютный сад в графстве Шропшир. На нем видно газон, теплицу, сарай и небольшой огород, обнесенные забором. Но главное, что привлекает внимание зрителей, находится прямо за забором — спокойная река, протекающая за участком и создающая идиллический вид.

Реклама

В видео автор отмечает: «Сад значительно меньше, чем в нашем старом доме, но это был стоящий компромисс».

Пользователи TikTok активно комментировали видео, оставляя советы и восторженные отзывы. Один из комментаторов пошутил:

«По крайней мере вам не поставят новые дома прямо за забором», — намекая на плотную застройку в Великобритании.

Другие советовали сделать забор из стекла, чтобы сад выглядел более просторным и можно было наслаждаться видом. На это владелица ответила:

Реклама

«Мы построили террасу над рекой».

Некоторые пользователи беспокоились из-за возможных паводков, однако женщина успокоила их:

«Мы хорошо знаем эту территорию, риск затопления низкий. Чтобы вода добралась до сада, река должна была бы подняться более 4 метров. Моя семья живет здесь более 50 лет, и эта местность никогда не затапливалась».

Другие зрители были в восторге от пейзажа:

Реклама

«Я бы купил дом ради этого ивняка — это моя мечта», — написал один из пользователей.

«Несколько лет я жил в доме в Херефордшире с ручьем и небольшим лесом в конце сада. Было красиво, но комары терроризировали», — добавил другой.

Феномен увлечения задними дворами и открытыми пространствами не ограничивается Великобританией. Исследования Zillow показывают, что американские покупатели готовы платить больше за дома с дорогими внешними отделками. Например, дома с телевизорами на улице продаются в среднем на 3,1% дороже — примерно на 10 749 долларов больше ожидаемой стоимости. Также популярны внешние души, печи для пиццы и каменные патио, что свидетельствует о сохранении интереса к открытой жизни даже после пандемии.

В прошлом году Newsweek сообщал, что поколение миллениалов меняет рынок садоводства и питомников, отдавая предпочтение качеству перед количеством, выбирая местные растения и уникальные декоративные элементы. Многие отказываются от химических удобрений и проектируют сады, которые поддерживают биоразнообразие и привлекают опылителей — пчел, бабочек и птиц.

От рек в сельской Англии до дорогих открытых зон в пригородах Америки — современные покупатели домов ценят именно внешние пространства.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Германии обнаружил огромный клад древнеримских монет в Нижней Саксонии и скрывал его от властей восемь лет.