Женщина купила дом мечты и едва не сошла с ума: что началось после переезда

© mirror.co.uk

Реклама

Ванесса Митчелл еще в 2004 году приобрела историческое здание 16 века в поселке Сент-Осайт. Однако была вынуждена покинуть дом из-за непонятных паранормальных явлений. Женщина утверждает, что годами жила в страхе, сталкиваясь с физической агрессией и странными видениями в доме, когда-то служившем тюрьмой для ведьм.

Об этом пишет Mirror.

Аномальные явления в доме

После четырех лет борьбы с «невидимыми жителями» Ванесса Митчелл покинула недвижимость, известную под названием «Клетка» (The Cage). По ее словам, ситуация стала критической, когда она забеременела: неизвестная сила толкнула ее, а в доме начали происходить ужасные вещи — от дверей, которые открывались сами собой, до появления луж крови. Женщина прожила в изоляции в одной комнате со своим сыном, прежде чем отважилась на переезд.

Реклама

Митчелл приобрела дом за 144 тысячи фунтов стерлингов. Она не поверила в слухи о привидениях. Однако уже через 24 часа после получения ключей она заметила удивительную «черную массообразную фигуру» на кухне.

Женщина приобрела дом и пожалела об этом.

Со временем активность усиливалась. Девушка видела, как самостоятельно включаются краны, двигаются предметы. Также ощущала постоянное постороннее присутствие («шестое чутье»). В доме ощущалось и физическое влияние на владелицу. Позже выяснилось, что предыдущие владельцы за последние 300 лет также не выдерживали в доме дольше трех лет.

Женщина приобрела дом и пожалела об этом.

Исторический контекст

На самом деле это здание имеет хмурое прошлое. В 1500-х годах она использовалась как тюрьма. Самой известной заключенной была Урсула Кемп — местная акушерка, которую обвинили в колдовстве и убийстве ребенка. Кемп стала первой из 14 женщин поселка, которых приговорили к смертной казни из-за повешения во время охоты на ведьм.

Женщина приобрела дом и пожалела об этом. / © mirror.co.uk

Ванессе понадобилось девять лет, чтобы окончательно продать дом после переезда. В 2025 году «Клетку» приобрела австралийская исследовательница паранормальных явлений по имени Эми. Новая владелица планирует отремонтировать здание. Однако не для того, чтобы изгнать духов, а чтобы создать для них безопасное место и сохранить при этом историческую ценность памятника.

Реклама

Напомним, на аукцион выставили уникальный ретро-караван 1928 английской компании Eccles. Караван в стиле якобинской эпохи с темно-зеленым корпусом, витражными окнами и деревянным интерьером.