Женщина купила дом мечты и едва не сошла с ума: что началось после переезда
Женщина приобрела дом и пожалела об этом.
Ванесса Митчелл еще в 2004 году приобрела историческое здание 16 века в поселке Сент-Осайт. Однако была вынуждена покинуть дом из-за непонятных паранормальных явлений. Женщина утверждает, что годами жила в страхе, сталкиваясь с физической агрессией и странными видениями в доме, когда-то служившем тюрьмой для ведьм.
Об этом пишет Mirror.
Аномальные явления в доме
После четырех лет борьбы с «невидимыми жителями» Ванесса Митчелл покинула недвижимость, известную под названием «Клетка» (The Cage). По ее словам, ситуация стала критической, когда она забеременела: неизвестная сила толкнула ее, а в доме начали происходить ужасные вещи — от дверей, которые открывались сами собой, до появления луж крови. Женщина прожила в изоляции в одной комнате со своим сыном, прежде чем отважилась на переезд.
Митчелл приобрела дом за 144 тысячи фунтов стерлингов. Она не поверила в слухи о привидениях. Однако уже через 24 часа после получения ключей она заметила удивительную «черную массообразную фигуру» на кухне.
Со временем активность усиливалась. Девушка видела, как самостоятельно включаются краны, двигаются предметы. Также ощущала постоянное постороннее присутствие («шестое чутье»). В доме ощущалось и физическое влияние на владелицу. Позже выяснилось, что предыдущие владельцы за последние 300 лет также не выдерживали в доме дольше трех лет.
Исторический контекст
На самом деле это здание имеет хмурое прошлое. В 1500-х годах она использовалась как тюрьма. Самой известной заключенной была Урсула Кемп — местная акушерка, которую обвинили в колдовстве и убийстве ребенка. Кемп стала первой из 14 женщин поселка, которых приговорили к смертной казни из-за повешения во время охоты на ведьм.
Ванессе понадобилось девять лет, чтобы окончательно продать дом после переезда. В 2025 году «Клетку» приобрела австралийская исследовательница паранормальных явлений по имени Эми. Новая владелица планирует отремонтировать здание. Однако не для того, чтобы изгнать духов, а чтобы создать для них безопасное место и сохранить при этом историческую ценность памятника.
