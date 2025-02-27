Женщина купила дом на круизном лайнере, где люди голосуют, куда плыть дальше: сколько она заплатила

Американка с нетерпением ждет, когда отправится в путешествие всей жизни.
Женщина ожидает, что ее выход на пенсию станет большим приключением, поскольку она потратила миллионы долларов на дом на круизном лайнере, совершающем кругосветное путешествие.
Об этом пишет Realtor.
63-летняя Дебра Килгор из Аризоны, США, приобрела жилье за 1,9 миллиона долларов, чтобы доживать век. Ее лайнер имеет дополнительное преимущество в том, что жители фактически голосуют за то, куда он поплывет дальше.
Она сказала: "Я с нетерпением жду, когда буду на корабле сама. Вы можете поехать куда угодно, и не беспокоиться о том, что кто-то другой хочет сделать. Путешествие наедине позволяет быть гибким. Вам не обязательно соблюдать план. Вы можете исследовать место назначения на другом уровне, сойдя с протоптанных троп и посетив места, которые могут порекомендовать местные жители".
Дебра также объяснила, что хотя ей нравится проводить время в одиночестве, жизнь на круизном лайнере не означает, что она будет одинокой.
"У вас есть выбор – быть рядом с другими, участвовать в мероприятиях, быть в группах или нет", — сказала она. "Я не из тех, кто боится остаться в одиночестве, когда корабль стоит у порта".
Килгор говорит, что после того, как двое ее детей умерли — один в 2007 году в возрасте 15 лет в аварии на мотоцикле, а один — по естественной причине в возрасте 39 лет в 2019-м — она пообещала жить как можно более полноценно.
"Жизнь не обещана", — говорит она. "Используйте каждый свой день по полной"
Американка будет путешествовать с одним компаньоном – девятилетней собакой Чу-Чу Беллой. Говоря о путешествиях любимицы, она добавила: "Она побывала в Канаде, на всех Гавайских островах и большей части континентальной части США".
Во время своей предстоящей грандиозной поездки, где она приобрела себе новый дом, Чу-Чу Белла и Дебра будут на борту Storylines' MV Narrative, жилого круизного лайнера, отплытие которого запланировано на 2027 год.
В 2022 году, увидев статью о круизном лайнере, Дебра внесла депозит в размере $10 000 за каюту стоимостью $1,9 млн, которая называется RU-3 и расположена на 12-й палубе из 18-ти.
MV Narrative может похвастаться 530 меблированными апартаментами площадью от 72 до 600 квадратных метров.
Думая о своем новом доме, Дебра добавила, что она "любит воду" и "ненавидит холод", поэтому она с нетерпением ожидает увидеть Средиземноморье, южную часть Тихого океана, греческие острова и Галапагосские острова.
Напомним, супруги рассекретили, что происходит во время самого большого в мире круиза с 6700 свингерами. Тысячи свингеров отправились в открытое море вместе на борту круизного лайнера Royal Caribbean.
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