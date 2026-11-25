Секонд-хенд

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Майя Соммер купила куртку в секонд-хенде: когда она заглянула в карманы, то была ошеломлена неожиданными находками.

Об этом блогерша рассказала вTikTok.

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Майя Соммер публикует в TikTok под ником @thinklessaboutmen. Тиктокерша делится со своими подписчиками своими находками из секонд-хендов. Однако на этот раз её находка превзошла все ожидания.

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«Не могу поверить в то, что я нашла», — говорит на видео Майя.

Тиктокерша купила кожаную куртку, стоимость которой оказалась заниженной.

«Я нашла эту кожаную куртку в магазине секонд-хенда. Она идеально подошла, поэтому я с радостью купила её и принесла домой», — рассказывает Майя.

Когда она примерила куртку дома, то почувствовала что-то в кармане. Оказалось, что это был маленький дневник, и Майя начала его читать. Первая запись была датирована 11 ноября 1971 года. В записях рассказывалось о любовной истории, которая не имела счастливого конца.

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«Прошла неделя, а Дианна мне ни позвонила, ни написала», — говорится в записи.

22 ноября того же года анонимный автор, в свою очередь, написал, что в этот день исполнилось 9 лет их отношений.

«Я напился сам», — написал он в дневнике.

Следующая запись датирована 4 ноября 1971 года.

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«Сегодня утром мы с Дианной занимались любовью. Я отвез её на завтрак, а потом на работу», — написал владелец куртки. Затем он добавил: «Я не знал, что это будет последний раз, когда я её увижу».

Но это ещё не все находки. Помимо дневника, Майя нашла ещё одну тетрадь, три серебряных доллара 1921 года и маленькую бутылочку канадского виски Seagrams 1966 года.

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