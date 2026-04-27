Женщина купила квартиру и обнаружила странную дверь: что за ней скрывалось

Женщина нашла тайную комнату в квартире

Женщина, которая купила свою первую квартиру, открыла таинственную дверь в новом жилье и нашла целую «дополнительную квартиру». Случай произошел в Ливерпуле, в Великобритании.

Покупательница была поражена, когда нашла за потайными дверями своей квартиры огромную комнату, которая почти вдвое увеличила размер ее жилья. Об этом пишет Mirror.

В шкафу нашла «дополнительную квартиру»: история британки

26-летняя Фиби Ирвинг осматривала свое новое жилище, когда заметила странную дверь в коридоре. Сначала фотограф из Ливерпуля предположила, что это шкаф для хранения ненужных вещей, ведь так ей сказали агенты по недвижимости. К тому же этого шкафа не было на планировке этажа.

Когда Фиби купила жилье и наконец-то переехала, она решила заглянуть в шкаф. Женщина увидела, что это вовсе не шкаф, а огромная комната, где можно жить.

Размер «шкафа» был соразмерен трем спальням. Случайное открытие увеличило размер ее квартиры за 105 тысяч фунтов почти вдвое.

Теперь Фиби собирается превратить «шкаф» в кинотеатр или гардеробную.

«Моя квартира имеет четыре спальни, что уже невероятно много для меня одной. Когда я пришла на первый осмотр, одна комната была заперта. Агент по недвижимости сказал, что это просто чулан. Я спросила, могут ли они принести ключи от нее на осмотр, но они забыли», — поделилась женщина.

Женщина предполагала, что из-за цены на квартиру ничего не получится. Но в первый же день переезда обнаружила дополнительную огромную комнату.

«Я была так поражена, она была гораздо больше, чем шкаф. Это как целая другая квартира! Я была просто в шоке, ведь теперь у меня вдвое больше места», — делится Фиби.

Но сейчас возникла другая проблема — у Фиби нет достаточного количества средств, чтобы отремонтировать найденную комнату.

Свое первое жилье женщина приобрела в апреле 2026 года. В течение двух лет она интенсивно накапливала средства на пожизненном индивидуальном сберегательном счете (ISA). Общая стоимость четырехкомнатной квартиры — 105 тысяч фунтов, но для первого взноса хватило всего 10 тысяч фунтов стерлингов.

Она поделилась, что очень довольна результатом и будет заниматься ремонтом. Для начала нужно поработать над ванной комнатой.

«Она долгое время была пуста, поэтому нуждается в серьезном ремонте», — рассказала Фиби.

