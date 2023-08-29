Женщина купила на обед рыбу с "человеческими" зубами — фото

Она выбросила ее в помойку.

Женщина на Филиппинах рассказала, как купила рыбу, чтобы поесть, но обнаружила, что у нее были "человеческие" зубы.

Об этом пишет nypost.com.

Мария Кузи купила крупноголового карпа — пресноводную рыбу, которую местные жители называют Имельдой в честь знаменитой первой леди страны. Она является основным продуктом тушеных и других блюд во всей ее родной Восточной Азии.

К сожалению, мечты Куси о вкусном рыбном блюде исчезли после того, как она разрезала пожирателя планктона и обнаружила, что у него есть набор зубов, похожих на человеческие.

Рыба с "человеческими" зубами / Фото: ViralPress

"Когда я обработала рыбу, меня испугали ее человеческие зубы. Все зубы были прикреплены ко рту рыбы", — вспоминала женщина, которая нажимала и тыкала в жевательные пластинки, чтобы убедиться, что они являются частью существа.

Рыба с "человеческими" зубами / Фото: ViralPress

Обеспокоенная тем, что этот дневной улов может быть опасным для ее здоровья, Куси выбросила карпа, который стоил 4 доллара.

Напомним, это не первый случай, когда у рыбы челюсти, похожие на человеческие. Так, недавно в США мальчик также поймал рыбу с идеальными "человеческими зубами". Она сильно шокировала семью.

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