Женщина купила на секонд-хенде сумочку за 200 грн и была шокирована ее реальной ценой

Женщина нашла сумочку в секондхенде за 3,50 фунта (ориентировочно 200 грн — ред.) и продала ее за 400 фунтов (почти 23 тыс. грн — ред.). 37-летняя Кэт Ламберт рассказала, что она была шокирована покупкой.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Женщина на секондхенде нашла редкую винтажную сумку Fendi. Ее она приобрела за 3,50 фунта и продала на одном из сайтов за 400 фунтов.

«Я просто забежала на минутку, возвращаясь с гаражной распродажи. Я сразу поняла, что она настоящая», — говорит Кэт.

Женщина добавила, что ранее уже наталкивалась на винтажные сумки Mulberry, шарф Hermes и различные антикварные коллекционные предметы.

Сумка, которую женщина нашла на секонде / © mirror.co.uk

