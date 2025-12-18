- Дата публикации
Женщина купила на секонд-хенде сумочку за 200 грн и была шокирована ее реальной ценой
Женщина рассказала, как перепродала брендовую сумку и заработала почти 23 тыс. грн.
Женщина нашла сумочку в секондхенде за 3,50 фунта (ориентировочно 200 грн — ред.) и продала ее за 400 фунтов (почти 23 тыс. грн — ред.). 37-летняя Кэт Ламберт рассказала, что она была шокирована покупкой.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Женщина на секондхенде нашла редкую винтажную сумку Fendi. Ее она приобрела за 3,50 фунта и продала на одном из сайтов за 400 фунтов.
«Я просто забежала на минутку, возвращаясь с гаражной распродажи. Я сразу поняла, что она настоящая», — говорит Кэт.
Женщина добавила, что ранее уже наталкивалась на винтажные сумки Mulberry, шарф Hermes и различные антикварные коллекционные предметы.
