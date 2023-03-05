Женщина купила рыбу на ужин, но не смогла съесть милое создание

Купленного в рыбном магазине карася женщина назвала Лазарем и временно поселила в домашней ванной.

Купив замороженного карася в рыбном магазине в Лондоне, жительница британского города Челтена Синди Лао была очень удивлена, когда обнаружила дома, что рыба подает признаки жизни. Бросив покупку в ванную, она вместе с мужем оживила карася и назвала его Лазарем, очевидно, в честь библейского персонажа.

Как сообщает GloucestershireLive, живучая рыба стала домашним любимцем, для него впоследствии нашли более комфортное место жительства.

Синди Лао была удивлена, что рыба, которая по меньшей мере 48 часов пролежала среди льда в рыбном магазине, перенесла почти 200-километровую поездку из Лондона и до следующего дня пролежала в холодильнике, все еще остается живой.

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Вместе с мужем они быстро наполнили ванну водой и бросили туда карася, чтобы убедиться, что смогут сохранить дерзкую рыбу в живых еще некоторое время.

Через несколько дней карась Лазарь, как назвала его пара, стал резвым и выглядел здоровым.

Супруги не решились долго держать рыбу в ванной, поэтому договорились с владелицей пруда о новом месте жительства для своего домашнего любимца, которого называют "лучшей рыбой-другом".

"Он много пережил. Долгое время он был зажат между всей этой мертвой рыбой и почти стал ужином. В тот день Синди точно купила свежую рыбу. Мы рады, что теперь у него хороший дом", – сказал партнер женщины Пол Льюис-Борман.

Напомним, в Сети появились ужасные кадры, когда рыба-тунец убивает себя в большом аквариуме после того, как десятки посетителей фотографировали ее с включенной вспышкой.

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