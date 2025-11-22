Женщина купила щенка мини-таксы: трудно поверить, что из него выросло

Мини-такса выросла в великана

Реклама

Джессика Коллинз из Великобритании купила щенка мини таксы. Она ожидала, что собачка будет маленьким карманным другом, но ее любимец по имени Уинстон вырос до неожиданно гигантских размеров, удивив не только владелицу, но и тысячи пользователей в TikTok.

Об этом она рассказала в TikTok.

Джессика приобрела Уинстона у заводчика, уверившего ее, что это миниатюрная такса. Мини-такса – это порода, которая была выведена в XIX веке как маленькая собака-компаньон, и обычно представители этой породы имеют высоту в холке всего 10–18 сантиметров и весят не более 4,5–5,4 килограмма. На первых фотографиях Уинстон был настолько крохотным, что легко помещался на одной ладони Джессики.

Реклама

Однако Уинстон не переставал расти. Впоследствии владелица обнаружила, что он результат скрещивания: его мать была мини-таксой, а отец — стандартной таксой. Стандартные таксы также достаточно небольшие собаки, которые весят до 13 килограммов и имеют высоту 18–30 см. Но Уинстон превысил даже эти показатели, став «джамбо-размером», как его назвала хозяйка.

В настоящее время Уинстон весит невероятные 18 килограммов, что значительно превышает средний вес даже полноразмерной таксы. На видео, опубликованном Джессикой, видно, что когда она вытаскивает его, он растягивается от ее плеч до колен. В то же время Джессика заверила, что, несмотря на неожиданный размер, она все равно обожает своего Уинстона.

Напомним, названы пять самых милых пород собак , которые имеют вид щенка всю жизнь. Они пушистые, игривые и выглядят малышами даже в старости.