Женщина купила старый дом и нашла в нем скрытый сюрприз

Дом / © Pixabay

Реклама

Жительница штата Мэриленд стала звездой TikTok после того, как обнаружила скрытый комод в старом доме 1947 года, на котором была надпись "Сюрприз".

Видео Сары Лу (@shefoundthat), опубликованное 7 декабря, уже набрало более миллиона просмотров.

"Как ни странно, сначала я даже не заметила встроенный комод, - рассказала Лу Newsweek. - Я нашла его через несколько недель после покупки, когда убиралась на чердаке и планировала ремонт. Это походило на настоящий сюрприз".

Реклама

Комод находился в мансардной спальне, которую Лу планирует обустроить как кабинет и творческое пространство. В одном из ящиков она заметила надпись ”5/19/64”, однако точная история предмета неизвестна. "Честно говоря, там, по-видимому, будут храниться принадлежности для рукоделия", - добавила владелица.

© Скриншот

Сара Лу восхищает старыми домами за их уникальность и ностальгический шарм.

"Это милый маленький коттедж с огромным потенциалом, который хранит множество историй и позволяет создавать новые воспоминания", – говорит она.

Ее стиль ремонта отражает любовь к причудливому и винтажному: "Я люблю антиквариат, вещи с историей, и все, что можно обновить и дать ему новую жизнь. Я ремонтирую дом вместе с отцом, чтобы сохранить его первоначальное обаяние и одновременно подстроить под свой образ жизни".

Реклама

Несмотря на ремонтные планы, сам комод Лу оставит нетронутым. "Я не буду его ремонтировать, только покрашу стену вокруг и, возможно, заменю ручки. Сам комод останется как есть", – заверила она.

Открытие комода произошло на фоне роста расходов на ремонт жилья в США. Согласно опросу сайта Houzz, средние затраты на ремонт выросли с $15 000 в 2020 году до $24 000 в 2023-м, а чаще всего обновляют кухни, ванные комнаты и гостиные.