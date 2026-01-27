Женщина купила сумку в секонд-хенде и не поверила глазам: что она нашла внутри (фото)

Сумка / © mirror.co.uk

Женщина была шокирована, когда, приобретя сумку, обнаружила, что это настоящая «капсула времени». Она рассказала, что заметила красную кожаную сумочку во время прогулки по местному благотворительному магазину и мгновенно поняла: эта вещь ей необходима.

Об этом пишет Mirror.

По словам женщины, в магазине она даже не заглядывала внутрь аксессуара. Самое интересное началось уже дома.

«Я думала, что покупаю просто сумочку, а внутри оказалась капсула времени. Я открывала все это как рождественский подарок», — призналась женщина.

Косметика в сумке / © mirror.co.uk

Она описала запах находки как аромат «богатой пожилой дамы с легким оттенком плесени». В многочисленных отделениях и карманах сумки сохранился полный набор косметики ушедшей эпохи: пудра, румяна, набор для бровей, губные помады и даже лак для ногтей.

Как оценили находку в Сети

Новая владелица попыталась идентифицировать возраст предметов через интернет, но смогла найти информацию только о нескольких единицах. Это побудило ее опубликовать фотографии в соцсетях. Пользователи были поражены положением вещей.

Один из комментаторов отметил, что женщине досталась действительно уникальная коллекция: «Я быстро поискал изображение и не нашел ничего похожего. У вас, вероятно, действительно редкая коллекция винтажной косметики. А эта сумочка — просто вау!».

Другие пользователи предположили, что такие вещи использовались женщинами молчаливого поколения или ранними бумерами не просто как кошельки, а как дорожные косметички.

В комментариях женщине посоветовали не выбрасывать содержимое, а обратиться к специалистам. В частности, один из пользователей упомянул музей сумок ESSE в Литл-Роке (штат Арканзас), который мог бы заинтересоваться таким экспонатом.

«Поставщики реквизита для кино бы вам позавидовали! Даже если продукт нельзя использовать, они часто хотят сделать точную копию для съемок исторических фильмов», — написали в комментариях.

Сама же владелица отметила, что эта красная сумка с латунными пряжками и замшевой подкладкой теперь стала одной из ее самых ценных вещей, напоминая об элегантных женщинах прошлого.

