Женщина купила свитер в секонд-хенде и была шокирована, узнав, кому принадлежала эта вещь

Женщина рассказала удивительную историю о свитере из секонд-хенда

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В США женщина в секонд-хенде купила свитер, на котором было написано имя его прежней владелицы.

Об этом пишет PEOPLE.

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Али Файст искала свитер в секонд-хенде. Просматривая вешалки, 28-летняя девушка заметила, на первый взгляд, обычный свитер, который продавался со скидкой 50%.

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«Он идеально подошел», — рассказывает жительница Мичигана.

Однако вскоре после покупки свитера она заметила имя внутри, рядом с этикеткой: Алиса Орам.

Через год после того, как она купила и начала носить этот свитер, Файст, поддавшись внезапному порыву, наконец решила поискать имя той женщины, чтобы узнать немного больше о прежней владелице бежевого кардигана.

«Я добавила в поиск слово "Мичиган", поскольку купила свитер в магазине в юго-восточной части штата Мичиган», — рассказывает Файст.

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К ее удивлению, первым в результатах поиска появился некролог 90-летней женщины, скончавшейся в январе 2025 года.

Мало того, Файст «заметила, что свитер на ее фотографии был очень похож на тот, который теперь принадлежал мне».

Прочитав дальше, Файст узнала, что Орам считалась «королевой рождественских носков» среди тех, кто ее знал, и изготавливала индивидуальные носки для всех своих близких.

После этого американка сняла видео, в котором рассказала историю свитера. А затем к ней обратились дочь Орам Кэролин и ее внучка Эшли.

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После этого они все собрались за обедом, и Файст смогла узнать еще больше об Орам, в частности, о ее работе в Красном Кресте, любви к рукоделию и ее привычке вести подробные записи обо всем, что она делала.

«Она была нестойчивой, очаровательной женщиной, и многие люди очень скучают по ней», — рассказала Файст.

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