Женщина купила утерянный багаж в аэропорту: что было внутри (фото)

Покупатели обычно не знают, что внутри, пока не раскошелятся на наличные и не откроют чемоданы.

Женщина купила потерянный багаж из аэропорта, чтобы проверить, выгодна ли это покупка или нет. Бекки заплатила 129,99 фунта стерлингов (6724 грн) за невостребованный багаж – даже не зная, что было внутри. Это был рискованный шаг, но она была приятно удивлена ценными вещами, которые нашла.

Углубившись в процесс в своем Instagram, Бекки рассказала: "Очевидно, аэропорт делает абсолютно все, чтобы отследить владельца в течение месяцев, но, к сожалению, иногда единственным вариантом является либо сжечь его, что не очень хорошо для окружающей среды, либо удалить какую-либо личную информацию и продать его".

Бекки приобрела большой чемодан в компании Undelivrd, которая вдыхает новую жизнь в эти вещи, а не отправляет их на свалку.

"Я купила чей-то потерянный багаж в лондонском аэропорту Хитроу, и вот как это было". Она также написала: "Если кто-то узнает этот чемодан, дайте мне знать – я с радостью воссоединю вас с вашими вещами".

Женщина купила потерянный чемодан / Фото: instagram.com/beckysbazaar

Внутри привлекательного чемодана из розового золота Бекки нашла целое сокровище: черные блестящие ботинки UGG, множество одежды, несколько упаковок с косметикой, выпрямители для волос и белый iPad. Она также нашла несколько карточек с покемонами внутри.

Женщина купила потерянный чемодан / Фото: instagram.com/beckysbazaar

Она назвала свой улов "совершенно безумным", но предостерегла, что то, что вы получите, является сплошной азартной игрой.

Напомним, мужчина купил в даркнете таинственную коробку за $666 и был напуган содержимым. Ютубер получил больше, чем рассчитывал.

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