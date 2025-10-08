- Дата публикации
Женщина купила в секонд-хенде ожерелье, которое оказалось настоящим сокровищем (фото)
Невероятная история набрала популярность на Reddit: покупательница поделилась, как винтажное ожерелье за 413 грн оказалось ценной находкой.
Женщина, которая приобрела винтажное ожерелье в секонд-хенде всего за 10 долл., случайно выяснила, что держит в руках настоящее сокровище. Оказалось, что украшение сделано из пресноводного черного жемчуга, что подтвердил ювелир.
Этой историей женщина поделилась на Reddit под ником u/Rinne18.
Покупательница рассказала, что заметила необычное украшение в магазине Value Village и решила купить его «на удачу». На следующий день женщина пришла к ювелиру, чтобы починить несколько старых украшений, и заодно показала новое ожерелье, за которое заплатила всего 10 долл. (около 413 грн).
«Он сразу сказал, что это настоящий пресноводный жемчуг. С этим приобретением я, кажется, исчерпала всю свою удачу на год», — рассказала женщина.
Публикация быстро стала популярной — пост набрал более 4200 лайков и сотни комментариев от пользователей, которые восхитились неожиданной находкой. Некоторые даже признались, что после этой истории сами захотели наведаться в секонд-хенд в поисках подобных сокровищ.
«Это замечательная находка! Они прекрасны! У меня есть похожее ожерелье от бабушки, и честно — черный жемчуг выглядит намного изысканнее, чем белый», — написала одна из участниц обсуждения.
Другие пользователи советовали, как можно обновить украшение — переделать его на браслет или дополнить серебряными вставками. Сама владелица призналась, что жемчужины нанизаны довольно плотно, поэтому она думала удлинить ожерелье, но идея браслета показалась ей «просто гениальной».
Ювелиры напоминают: чтобы отличить настоящий жемчуг от искусственного, стоит обращать внимание на вес, текстуру поверхности и качество застежек — именно эти детали чаще всего выдают аутентичность украшения.
К слову, мужчина приобрел пиджак в секонд-хенде всего за 21 долл., но обнаружил в кармане настоящий клад — 2000 долл. наличными. Покупатель, который часто находит мелкие деньги в подержанной одежде, признался, что такая большая сумма попалась ему впервые. Читатели предположили, что это деньги, которые забыл или намеренно оставил предыдущий владелец.