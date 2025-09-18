Женщина купила вазу за бесценок и была шокирована увидев, что скрывалось под краской (видео)

Женщина купила на барахолке вазу / © скриншот с видео

Обычный визит в благотворительный магазин неожиданно стал сенсацией. Американка Калли Роуз Бедфорд, приобрела вазу в сети Goodwill, которая может иметь историческую ценность.

Об этом женщина рассказала в TikTok-аккаунте @calrose5.

Сначала предмет выглядел как обычная металлическая ваза, окрашенная в золотой цвет. Но когда женщина начала снимать слой краски, открылись кобальтовые цветочные узоры, похожие на традиционный китайский стиль.

Бедфорд показала процесс в видео, которое набрало более 7 миллионов просмотров. Пользователи TikTok сразу предположили, что вещь может быть антикварной. Один из комментаторов отметил: «Если это настоящее изделие, оно может стоить очень дорого». Другие вспомнили, что подобные вазы видели только от 500 долларов.

Многие зрители удивились, как подобное изделие вообще могли закрасить. Некоторые шутили, что это дело рук людей, которые любили делать ремонт или декор собственноручно.

По стилю ваза напоминает классический сине-белый китайский фарфор, известный со времен династий Юань и Мин. Артефакты этого периода на аукционах стоят миллионы долларов, но даже изделия XVIII-XX веков имеют высокую ценность среди коллекционеров.

Впрочем, без экспертизы подтвердить подлинность невозможно. В соцсетях посоветовали Бедфорд обратиться к специалистам, чтобы выяснить происхождение вазы.

Видео продолжает набирать популярность и стало вирусным. Один из пользователей написал: «Я бы чувствовал себя археологом, найдя такую вещь. Это невероятно».

Жінка купила на барахолці вазу. Відео: TikTok

