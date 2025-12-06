Секонд-хенд / © Credits

Реклама

В Южной Каролине обычный поход в секонд-хенд превратился в открытие века. Американка приобрела за $4 антикварное блюдо, старше 170 лет, и только дома осознала, какую ценность держит в руках.

Об этом пишет News Week.

Али Книпфинг, которая коллекционирует винтажные вещи и ценит их качество, всегда ищет «охотничий азарт» на барахолках. Во время последнего визита в магазин ее внимание привлекло голубовато-белое блюдо. Она сразу заметила, что оно старинное.

Реклама

Дома, присмотревшись к гравировке с обратной стороны, она разглядела четыре слова: «Ironstone, Rousillon, J. Goodwin, Longton». Это стало ключом к раскрытию подлинной ценности покупки.

Антиквариат

Быстрый поиск в Google превратил блюдо за $4 в настоящий артефакт. Али узнала, что это работа Джона Гудвина, известного гончара из Сток-он-Трент, Великобритания. Ее находка — большое блюдо Ironstone с узором Montezuma pattern, изготовленное между 1841 и 1851 годами.

Больше всего поразила история компании-производителя: «В 1870 году крупная партия товара экспортировалась в Америку, и корабль затонул в неспокойном море. Вся партия была утрачена, и компания не смогла восстановиться после этого и была ликвидирована.»

Это сделало блюдо не просто старым, а редким предметом, являющимся частью утраченной истории.

Реклама

Хотя точная оценка блюда требует экспертизы, схожие редкие предметы из этой коллекции Montezuma pattern выставляются на eBay по цене около 299 долларов. То есть его реальная стоимость в десятки раз превышает цену, заплаченную на трифтинге.

Али поделилась своей находкой в TikTok, где видео быстро стало вирусным. Комментаторы выразили восхищение: «Мечта! Я давно охочусь на голубое блюдо», — писали пользователи.

Сама же Али пока не планирует продавать клад. Она добавит его в свою коллекцию, доказав, что «охота за сокровищами» на барахолках никогда не прекращается.

Напомним, в США женщина во время ремонта старого дома открыла секретный шкаф прошлого столетия.