Женщина купила винтажную посуду за копейки, а она оказалась настоящим сокровищем – фото

Женщина похвасталась, как купила винтажный фарфор за 65 долларов, который на самом деле стоит почти 1000.

Об этом она рассказала Business Insider.

Готовясь к званому ужину, одна женщина решила придать событию нотку изысканности с помощью винтажного фарфора. Однако ее бюджет был ограничен, поэтому она отправилась в секонд-хенд в поисках недорогой, но стильной посуды. То, что она нашла, превзошло все ее ожидания.

Невероятная находка в комиссионном магазине

В магазине она заметила два набора фарфоровой посуды со штампом Oxford на дне. Это был 61 предмет, среди которых 11 обеденных тарелок, 12 салатников, 12 тарелок для хлеба и масла, 12 чашек с блюдцами и чаша для овощей с прикрепленной тарелкой. Каждый набор стоил всего 29,92 доллара, так что в целом она заплатила 64,78 доллара с налогами.

Посуда, приобретенная в комиссионном магазине / Фото: Business Insider

Неожиданное открытие

Впоследствии женщина узнала, что эта посуда происходит из коллекции Oxford – подразделения Lenox Corporation, которая производила изысканный фарфор с конца 1920-х до начала 1990-х годов. Заинтересовавшись, она принялась искать больше информации и нашла этот узор под названием Spring на сайте Replacements, Ltd.

Вот как оцениваются отдельные предметы:

Обеденная тарелка — 24 доллара

Салатник — 14 долларов

Тарелка для хлеба и масла — 10 долларов

Чашка с блюдцем — 10 долларов

Миска для овощей — 80 долларов

Соусник с подставкой — 190 долларов

В итоге весь набор мог бы стоить около 950 долларов, а возможно и больше, учитывая скидки из-за незначительных дефектов.

Женщина считает, что эта история о покупке винтажного фарфора – не просто пример удачной экономии. Это еще и о возвращении к элегантности, ностальгии и желании сделать особый вечер незабываемым. Теперь каждый ее ужин будет не просто посиделками, а настоящим эстетическим удовольствием.

Напомним, женщина купила потерянный багаж в аэропорту и показала, что было внутри. Покупатели обычно не знают, что внутри, пока не раскошелятся на наличные деньги и не откроют чемоданы.

Читайте также: