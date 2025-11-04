Женщина купила старую шкатулку для драгоценностей — и не могла поверить, что было внутри

Шкатулка / © Pixabay

Реклама

Поиски в благотворительных магазинах иногда превращаются в настоящие приключения. Кто-то находит редкие книги или винтажные украшения, а кто-то совсем неожиданное. Именно так произошло с британкой Эбби Эскью, которая после визита в благотворительный магазин обнаружила в своем приобретении загадочную находку.

Об этом случае рассказывает Mirror.

Эбби увидела на полке небольшой фарфоровый ящик для украшений, который сразу показался ей "милой" и достойной внимания. Однако больше ее заинтриговало то, что крышка ящика была плотно запечатана.

Реклама

"Когда я встряхнула коробочку, услышала, что внутри что-то есть. Было ощущение, что кто-то положил туда что-то перед тем, как запечатать", - рассказала женщина в видео, опубликованном в Instagram.

Принеся покупку домой, Эбби решила раскрыть тайну. Она осторожно подцепила крышку тонким металлическим скребком и расклеила ее, стараясь не повредить хрупкий фарфор.

Ее предположения были разные: от потерянных украшений до денег. Но то, что она увидела внутри, заставило ее замереть.

В ящике лежал небольшой пакетик с пеплом.

Реклама

После открытия женщина поделилась видео в соцсетях, отметив, что теперь не знает, как поступить с этой находкой. Пользователи предположили, что внутри могут быть кремированы останки животного или человека, которые владелец хранил как память.

Напомним, в селе Розмарки, Великобритания, обнаружили сокровище с бронзовыми украшениями, пролежавшее в земле около трех тысяч лет.