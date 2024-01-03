Женщина купила за $25 брошь, которая оказалась редким викторианским сокровищем: сколько она стоит

Похожая брошь, обнаруженная в 2011 году, более чем утроила свою высокую цену и составила 40 000 долларов.

Брошь, купленная женщиной за 25 долларов, оказалась редким викторианским сокровищем, которое может стоить 19 000 долларов.

Об этом пишет Artnet News.

Любительница ювелирных украшений Флора Стил купила привлекательную брошь менее чем за 20 фунтов стерлингов (25 долларов США) на антикварном рынке в Англии в 1980-х годах. В одном из эпизодов программы Antiques Roadshow на BBC стало известно, что брошь является исключительно редкой вещью, созданной викторианским архитектором Уильямом Берджесом. Этой весной аукционный дом Gildings Auctioneers выставит ее на продажу по цене от 10 000 до 15 000 фунтов стерлингов (12 500–19 000 долларов США).

Неудивительно, что Стил заинтересовалась серебряной брошью еще в 1988 году. Красочное изделие содержит центральный камень из драгоценного лазурита, окруженный кусочками ярко-оранжевого коралла и закрученного зеленого малахита.

"Брошь сначала привлекла мое внимание своим ярким дизайном, странными надписями и необычными камнями", — сказала Стил.

Брошь / Фото: Gildlings Auctioneers

Она никогда не догадывалась о реальном историческом значении броши, пока не посмотрела видео о "Самых изысканных находках" из Antiques Roadshow. На кадрах, сделанных более десяти лет назад, специалист по ювелирным украшениям выставки Джеффри Манн представил эскизы дизайна набора из девяти брошей, нарисованных Берджесом и хранящихся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Сами броши с тех пор были утрачены для истории, но Манн назвал их "Святым Граалем дизайна 19 века".

"Я всегда любила выставку антиквариата", – вспомнила Стил. "Поэтому, когда увидела видео, я сказала себе: "Это напоминает мне брошь, которую я нашла 35 лет назад. Итак, я решила лучше взглянуть на рисунок Виктории и Альберта, и о чудо, там была моя брошь! Я чуть не упала со стула!".

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Появившись на шоу спустя 12 лет, Стил показала свою брошь Манну, который не смог скрыть своего волнения. "У меня учащается пульс", — сказал он. "Я очень рад это видеть".

Берджес, архитектор в неоготическом стиле, наиболее известный своими величественными домами в Уэльсе, такими как Кардиффский замок и Кастель-Коч, разработал брошь для подружки невесты по личному заказу для свадьбы близкой подруги. Манн оценил ее стоимость примерно в 10 000 фунтов стерлингов (12 500 долларов США). Но, как показывает опыт, ее могут приобрести значительно дороже.

Напомним, женщина убирала дома и нашла утраченный лотерейный билет. Она рассказала, где он был и какая сумма выигрыша.

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