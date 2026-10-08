Женщина купила заброшенную церковь за 45 тысяч долларов: что она сделала с этим зданием

Женщина превращает старую церковь в дом своей мечты. Фото: Instagram/@houseofvitrail

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В США 45-летняя Уитни Андерсон воплощает давнюю мечту, реализации которой ждала около десяти лет: она приобрела старую церковь в Мичигане и приступила к её переоборудованию под собственный дом. Недвижимость обошлась ей в 45 тысяч долларов, однако только на ремонт уже ушло почти 200 тысяч.

Стилистка и дизайнер интерьеров рассказала о своём необычном проекте в эфире CNBC Make It.

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Идея поселиться в церкви пришла Андерсон в голову ещё в детстве. Она часто бывала в храме вместе с бабушкой и дедушкой и с тех пор увлекалась витражами, архитектурой таких сооружений и их атмосферой.

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Около десяти лет назад женщина начала искать по всей стране церковь, которую могла бы приобрести и переоборудовать. За три-четыре года активных сбережений она накопила примерно 250 тысяч долларов, однако несколько попыток купить подходящую недвижимость в разных штатах оказались безуспешными.

Ситуация изменилась весной 2024 года. На сайте Zillow Андерсон увидела объявление о продаже дома священника в Мичигане за 125 тысяч долларов, вместе с которым предлагалась и старая церковь. Здание было построено ещё в 1898 году как методистский храм.

Состояние здания было далеко не пригодным для проживания: в крыше были огромные дыры, внутри — следы длительного попадания воды и плесень. Для осмотра помещения Андерсон даже пришлось надеть респиратор. Однако, увидев старые витражи, она решила, что нашла именно то место, которое искала годами.

В июне 2024 года после переговоров американка приобрела за 45 тысяч долларов церковь площадью около 325 квадратных метров, дом священника и прилегающий земельный участок. За недвижимость она заплатила наличными.

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С тех пор расходы на реконструкцию составили примерно 194 тысячи долларов. Сначала Андерсон сосредоточилась на самых неотложных проблемах: ремонте крыши и водостоков, гидроизоляции и устранении повреждений, вызванных водой и плесенью.

Часть работ она выполняет собственными силами. В частности, женщина занималась демонтажом, устанавливала отдельные балки перекрытия и гипсокартон, а также сама красила здание снаружи. При этом она старается максимально сохранить исторические детали церкви.

Женщина превращает старую церковь в дом своей мечты. Фото: Instagram/@houseofvitrail

Андерсон использовала старые церковные скамьи для создания большой библиотечной стены, обеденного стола и стульев. Один из кухонных островов сделали из старых дверей и стола для причастия. Оригинальные витражи она также планирует сохранить.

Проект неожиданно стал популярным в социальных сетях. Видео, которое Андерсон опубликовала в Instagram в марте 2025 года, набрало миллионы просмотров. После этого ею заинтересовались продюсеры Magnolia Network, и женщина присоединилась к шоу о ремонте Home Reimagined.

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По словам Андерсон, участие в программе не было оплачиваемым, однако популярность помогла привлечь спонсоров. Часть материалов, оборудования и работ она получила бесплатно, что позволило значительно ускорить реконструкцию.

Женщина надеется удержать общий бюджет ремонта в пределах 400 тысяч долларов. Основные работы она планирует завершить к концу 2028 года, хотя признает, что постоянно находит новые детали, которые хочет заменить или усовершенствовать.

В будущем Андерсон также рассматривает возможность превратить часть недвижимости в отель формата «постель и завтрак». Гости могли бы останавливаться в бывшем доме священника, а сама церковь стала бы местом для совместных встреч.

Свой проект американка называет «самой большой авантюрой» в жизни. Она признает, что до сих пор не знает, станет ли этот замысел финансово устойчивым или, наоборот, может привести её к банкротству. Однако отказываться от давней мечты Андерсон не собирается.

Напомним, в США родственники после смерти женщины убирали дом. При этом в морозильной камере они обнаружили труп мужчины.

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