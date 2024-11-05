Женщина купила жуткую игрушку, в "которой живут привидения": после этого в ее жизни произошли мистические события

В Британии женщина рассказала, что после того, как она приобрела винтажного керамического клоуна, в жизни произошли мистические события.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Женщина купила керамическую статуэтку на одной из гаражных распродаж. Женщина рассказала, что после этого в ее жизни произошли мистические события, в том числе: семь крюков слетелись в ее сад и "смотрела" на нее, она испытывала внезапные волны сильных эмоций, в ее дом попала молния, а впоследствии еще и затопило дорогу.

После этого женщина занесла фигурку в медиум, который сказал, что "клоуна зовут Крейг и он скучает по семейному уюту". После этого женщина начала общаться со статуэткой и мистические события прекратились.

Винтажная игрушка / Фото: The Daily Mirror

Однако британка попросила свою подругу продать странную фигурку и опубликовала ее на одном из сайтов с сообщением: "Я не верю в духов или привидений. Ну, я не верила, пока моя подруга не купила его на автобазаре и теперь не хочет, чтобы он был у нее дома после странных происходящих событий.

Напомним, вороны могут обижаться на людей, которые их обидели или угрожали, в течение 17 лет.

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